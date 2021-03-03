В Донской митрополии не знали об ориентации священника-гея из Ростова
16:31 03.03.2021 (обновлено: 16:46 03.03.2021)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов), как и другие священники, не были в курсе ориентации протоиерея Александра Усатова, совершившего каминг-аут и уехавшего в Нидерланды, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Ранее Усатов опубликовал в интернете статью о том, что он гей и "в последние годы стал объектом травли со стороны митрополита и его окружения", якобы знавших о его сексуальной ориентации. По его словам, в прошлом году он решил связаться с гей-активистами из Нидерландов и уехал в Амстердам. Предварительно он попросил патриарха лишить его сана "как неверующего", поскольку такая формулировка, по его мнению, заняла бы меньше времени.
По словам Петровского, если бы об ориентации Усатова кто-то знал, его сразу "отправили бы в запрет по церковной линии и подвергли серьезному разговору верующие люди по гражданской линии". "Травля была просто невозможна, потому что, чтобы травить человека, нужно о нем что-то знать… Если бы все знали, что Усатов является гомосексуалистом, ни церковное сообщество, ни клир наш, ни верующие терпеть бы этого не стали", - сказал он.
Причина того, что Усатов решил написать обо всем спустя десять месяцев после ухода, по мнению Петровского, заключается в том, что он хотел "при жизни сделать свое житие гей-мученика".
"Думаю, Усатов решил сделать яркий каминг-аут, чтобы отличаться от соседей и прописаться в нидерландских гомосексуалистских сообществах, получить первенство в серьезной конкуренции (за получение средств от фондов – ред.)", - сказал Петровский.
Он добавил, в настоящее время документы о лишении Усатова сана находятся в церковном суде.