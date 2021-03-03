https://ria.ru/20210303/kamchatka-1599703272.html

Против экс-мэра Петропавловска-Камчатского возбудили еще одно дело

Против экс-мэра Петропавловска-Камчатского возбудили еще одно дело

Новое уголовное дело возбуждено в отношении осужденных ранее за получение взятки и посредничество во взяточничестве бывшего главы Петропавловска-Камчатского... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:01

2021-03-03T10:01

2021-03-03T10:01

виталий иваненко

следственный комитет россии (ск рф)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар - РИА Новости. Новое уголовное дело возбуждено в отношении осужденных ранее за получение взятки и посредничество во взяточничестве бывшего главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко и его родного брата, сообщает краевое следственное управление СК РФ.Иваненко ушел в отставку с поста мэра с формулировкой "по собственному желанию" в ноябре 2019 года. В декабре 2020 года он был осужден за получение взятки. Ему назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, выплатой штрафа в размере 4 миллионов рублей. Его брат признан виновным в посредничестве во взяточничестве – ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 миллиона рублей."Возбуждено новое уголовное дело о 4 преступлениях коррупционной направленности ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.4 ст. 291.1 УК РФ (2 эпизода посредничества во взяточничестве), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в период с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников бывшему главе Петропавловска-Камчатского частями взятку в размере 2 млн рублей. Взамен экс-мэр должен был принять выполненные фирмой работы по благоустройству города и обеспечить приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем. СК установлено, что одним из посредников во взяточничестве являлся родной брат чиновника.В СК добавили, что поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки и материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Камчатскому краю.

https://ria.ru/20201211/moshennichestvo-1588702941.html

https://ria.ru/20201211/ivanenko-1588705621.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

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виталий иваненко, следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия