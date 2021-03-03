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Калви уверен, что суд его оправдает
Калви уверен, что суд его оправдает
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкла Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, уверен, что российский суд подтвердит его... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:51
2021-03-03T15:51
майкл калви
дело bаring vostok
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкла Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, уверен, что российский суд подтвердит его невиновность."Я верю в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит нашу невиновность. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше", - заявил он журналистам после заседания в Мещанском суде Москвы.Калви пожаловался на затягивание процесса. "Уже два года процесс идет, и вместо того, чтобы продолжать нашу работу, инвестиции в российскую экономику, мы тратим время на этот безосновательный процесс", - отметил американец."Из иностранцев я был самым большим оптимистом, даже после ухудшения геополитической ситуации я продолжал привлекать инвестиции в Россию, защищал имидж России", - добавил он.Ранее суд продлил Калви запрет определенных действий. В рамках данной меры ему запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
https://ria.ru/20210224/delpal-1598776223.html
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майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Калви уверен, что суд его оправдает

15:51 03.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у Мещанского районного суда Москвы
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви у Мещанского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкла Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, уверен, что российский суд подтвердит его невиновность.
"Я верю в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит нашу невиновность. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше", - заявил он журналистам после заседания в Мещанском суде Москвы.
Калви пожаловался на затягивание процесса. "Уже два года процесс идет, и вместо того, чтобы продолжать нашу работу, инвестиции в российскую экономику, мы тратим время на этот безосновательный процесс", - отметил американец.
"Из иностранцев я был самым большим оптимистом, даже после ухудшения геополитической ситуации я продолжал привлекать инвестиции в Россию, защищал имидж России", - добавил он.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:19
Сотрудник Baring Vostok Дельпаль отказался признать вину по делу Калви
Ранее суд продлил Калви запрет определенных действий. В рамках данной меры ему запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.
Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 17:36
Калви заявил, что хотел бы и дальше работать в России
 
Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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