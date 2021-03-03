https://ria.ru/20210303/kalvi-1599773632.html

Калви уверен, что суд его оправдает

Калви уверен, что суд его оправдает

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкла Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, уверен, что российский суд подтвердит его... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:51

2021-03-03T15:51

2021-03-03T15:51

майкл калви

дело bаring vostok

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598733305_0:0:2480:1396_1920x0_80_0_0_c532a06796bea73393982dbcf1c9e742.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкла Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, уверен, что российский суд подтвердит его невиновность."Я верю в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит нашу невиновность. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше", - заявил он журналистам после заседания в Мещанском суде Москвы.Калви пожаловался на затягивание процесса. "Уже два года процесс идет, и вместо того, чтобы продолжать нашу работу, инвестиции в российскую экономику, мы тратим время на этот безосновательный процесс", - отметил американец."Из иностранцев я был самым большим оптимистом, даже после ухудшения геополитической ситуации я продолжал привлекать инвестиции в Россию, защищал имидж России", - добавил он.Ранее суд продлил Калви запрет определенных действий. В рамках данной меры ему запрещено покидать дом ночью, общаться с другими фигурантами дела за пределами судебного разбирательства и находиться в зданиях компаний, которые фигурировали в сделке, ставшей поводом для уголовного преследования.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

https://ria.ru/20210224/delpal-1598776223.html

https://ria.ru/20210217/kalvi-1597886566.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дело bаring vostok, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия