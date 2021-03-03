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Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
Двое бывших полицейских на Чукотке предстанут перед судом по обвинению в том, что они избили двух жителей поселка Провидения, заставляя их признаться в краже... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T03:38
2021-03-03T03:38
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Двое бывших полицейских на Чукотке предстанут перед судом по обвинению в том, что они избили двух жителей поселка Провидения, заставляя их признаться в краже телефона, сообщает региональная прокуратура.По версии следствия, обвиняемые, будучи сотрудниками подразделений МО МВД России "Провиденское", в мае прошлого года доставили в полицию двух жителей Провидения для проверки поступившей информации о хищении мобильного телефона.В отношении двух бывших полицейских возбуждено дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы."Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Провиденский районный суд", - отмечает прокуратура.
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чукотка, происшествия

Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных

03:38 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Двое бывших полицейских на Чукотке предстанут перед судом по обвинению в том, что они избили двух жителей поселка Провидения, заставляя их признаться в краже телефона, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, обвиняемые, будучи сотрудниками подразделений МО МВД России "Провиденское", в мае прошлого года доставили в полицию двух жителей Провидения для проверки поступившей информации о хищении мобильного телефона.
"(Фигуранты - ред.) потребовали от последних подписать заранее подготовленные документы об их причастности к хищению мобильного телефона… Получив отказ на свои незаконные требования, сотрудники территориального отдела полиции, действуя группой лиц и по предварительному сговору, применили насилие и, используя спецсредства, нанесли телесные повреждения потерпевшим", - говорится в сообщении.
В отношении двух бывших полицейских возбуждено дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Провиденский районный суд", - отмечает прокуратура.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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