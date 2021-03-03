https://ria.ru/20210303/izbienie-1599686500.html

Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных

Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных

Двое бывших полицейских на Чукотке предстанут перед судом по обвинению в том, что они избили двух жителей поселка Провидения, заставляя их признаться в краже... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T03:38

2021-03-03T03:38

2021-03-03T03:38

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар – РИА Новости. Двое бывших полицейских на Чукотке предстанут перед судом по обвинению в том, что они избили двух жителей поселка Провидения, заставляя их признаться в краже телефона, сообщает региональная прокуратура.По версии следствия, обвиняемые, будучи сотрудниками подразделений МО МВД России "Провиденское", в мае прошлого года доставили в полицию двух жителей Провидения для проверки поступившей информации о хищении мобильного телефона.В отношении двух бывших полицейских возбуждено дело по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств". Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы."Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Провиденский районный суд", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, происшествия