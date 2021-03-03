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В Испании закрыли дело экс-офицеров, обсуждавших госпереворот в чате
В Испании закрыли дело экс-офицеров, обсуждавших госпереворот в чате
Прокуратура испанской провинции Мадрид не нашла состава преступления в переписке бывших военных, обсуждавших в приватном чате государственный переворот и... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:15
2021-03-03T17:15
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прокуратура испанской провинции Мадрид не нашла состава преступления в переписке бывших военных, обсуждавших в приватном чате государственный переворот и возможность "расстрелять 26 миллионов ублюдков", дело закрыто, сообщает газета Independiente.Проверка переписки участников группы в приложении WhatsApp была начата в декабре в связи с просьбой министра обороны Маргариты Роблес. Министр направила соответствующий запрос после утечки в СМИ некоторых сообщений из чата.По итогам расследования выяснилось, что группа была сформирована из отставных офицеров ВВС. Прокуратура не нашла в их действиях преступления на почве ненависти. "Речь идет исключительно о приватном чате, участники которого свободно высказывали свое мнение… без намерения предавать содержимое огласке и в уверенности, что общаются среди друзей", - говорится в коммюнике.По мнению прокуратуры, хотя допущенные выражения могут показаться "избыточными и неуместными", их приватный характер указывает, что они не могут быть приравнены к пропаганде ненависти, поскольку служили участникам чата средством для выражения недовольства текущей политической ситуацией.
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whatsapp inc., мадрид (город), в мире
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Прокуратура испанской провинции Мадрид
не нашла состава преступления в переписке бывших военных, обсуждавших в приватном чате государственный переворот и возможность "расстрелять 26 миллионов ублюдков", дело закрыто, сообщает газета Independiente
.
Проверка переписки участников группы в приложении WhatsApp
была начата в декабре в связи с просьбой министра обороны Маргариты Роблес. Министр направила соответствующий запрос после утечки в СМИ некоторых сообщений из чата.
По итогам расследования выяснилось, что группа была сформирована из отставных офицеров ВВС. Прокуратура не нашла в их действиях преступления на почве ненависти. "Речь идет исключительно о приватном чате, участники которого свободно высказывали свое мнение… без намерения предавать содержимое огласке и в уверенности, что общаются среди друзей", - говорится в коммюнике.
По мнению прокуратуры, хотя допущенные выражения могут показаться "избыточными и неуместными", их приватный характер указывает, что они не могут быть приравнены к пропаганде ненависти, поскольку служили участникам чата средством для выражения недовольства текущей политической ситуацией.