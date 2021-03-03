https://ria.ru/20210303/internet-1599744696.html

Путин потребовал от МВД активно мониторить интернет

Путин потребовал от МВД активно мониторить интернет

Правоохранительные органы должны активно мониторить интернет-пространство, в том числе выявлять тех, кто занимается вовлечением несовершеннолетних в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:32

2021-03-03T13:32

2021-03-03T20:34

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правоохранительные органы должны активно мониторить интернет-пространство, в том числе выявлять тех, кто занимается вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ."Хотел бы отметить возросшую эффективность профилактики правонарушений, и в первую очередь, мы об этом постоянно говорим, в молодежной среде. Повторю, определенные позитивные тенденции есть и здесь. Вместе с тем, необходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210303/putin-1599748892.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество