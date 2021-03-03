https://ria.ru/20210303/inoagenty-1599756082.html

Минюст включил "Альянс врачей"* в реестр НКО-иноагентов

Минюст включил "Альянс врачей"* в реестр НКО-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило "Альянс врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:18

2021-03-03T14:18

2021-03-03T14:37

общество

альянс врачей

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило "Альянс врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей"*, возглавляемый Васильевой А.Е.", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данной организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.Лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции. По обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил суд поместил ее под домашний арест, но впоследствии избрал запрет определенных действий.Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Как отмечается на сайте "Альянса врачей", профсоюз защищает права медицинских работников по всей стране, имеет отделения в 42 регионах РФ.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210301/inoagenty-1599362954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/inoagent-1599518347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, альянс врачей