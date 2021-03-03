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https://ria.ru/20210303/inoagenty-1599756082.html
Минюст включил "Альянс врачей"* в реестр НКО-иноагентов
Минюст включил "Альянс врачей"* в реестр НКО-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило "Альянс врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:18
2021-03-03T14:37
общество
альянс врачей
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило "Альянс врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей"*, возглавляемый Васильевой А.Е.", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данной организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.Лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции. По обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил суд поместил ее под домашний арест, но впоследствии избрал запрет определенных действий.Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.Как отмечается на сайте "Альянса врачей", профсоюз защищает права медицинских работников по всей стране, имеет отделения в 42 регионах РФ.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210301/inoagenty-1599362954.html
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общество, альянс врачей

Минюст включил "Альянс врачей"* в реестр НКО-иноагентов

14:18 03.03.2021 (обновлено: 14:37 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило "Альянс врачей"* в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей"*, возглавляемый Васильевой А.Е.", - говорится в сообщении.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 00:35
Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности
Отмечается, что в данной организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности.
Лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева является фигуранткой дела о нарушении санитарных норм во время несогласованной акции. По обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил суд поместил ее под домашний арест, но впоследствии избрал запрет определенных действий.
Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
Как отмечается на сайте "Альянса врачей", профсоюз защищает права медицинских работников по всей стране, имеет отделения в 42 регионах РФ.
*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:40
Россиянка-иноагент первой оспорила свой статус
 
ОбществоАльянс врачей
 
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