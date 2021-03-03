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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210303/ierusalim-1599764553.html
РПЦЗ: русский монастырь в Иерусалиме строго соблюдал санитарные меры
РПЦЗ: русский монастырь в Иерусалиме строго соблюдал санитарные меры
Вознесенский женский монастырь на горе Елеон в Иерусалиме соблюдал все необходимые санитарные меры, нельзя говорить о безответственном поведении монахинь... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:04
2021-03-03T15:04
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вознесенский женский монастырь на горе Елеон в Иерусалиме соблюдал все необходимые санитарные меры, нельзя говорить о безответственном поведении монахинь обители, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган, комментируя информацию о вспышке заболеваемости в крупнейшей русской обители на Святой Земле.Ранее в интернете появилась информация о том, что в Спасо-Вознесенском монастыре якобы все сестры заболели простудой. При этом также высказывались предположения, что это может быть коронавирусная инфекция.На просьбу подтвердить или опровергнуть данную информацию, протоиерей Серафим Ган заметил, что он не состоит в этом монастыре и не является его официальным представителем, хотя и слышал, что там заболели монахини и некоторые из представителей духовенства, служащих в обители, и ее богомольцев."Монастырь довольно строго соблюдал карантин, не впускал прихожан и паломников. Сестры особенно не выходили. Естественно, в жизни большой обители возникают дела и неотложные послушания, требующие выезда в город. Эти дела осуществляются с соблюдением всех предосторожностей. Однако, как мы видим в Нью-Йорке, можно стараться строго следовать всем предписаниям и все равно заболеть", - сказал Ган, являющийся настоятелем храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк).Так что, подчеркнул он, "здесь не было никакого безответственного поведения со стороны духовенства или сестер".По словам представителя РПЦЗ, архимандрит Роман (Красовский), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (в составе Русской зарубежной церкви), "держит в курсе ситуации" председателя РПЦЗ, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, и членов Архиерейского синода, "принимая все соответствующие меры по ее благополучному преодолению".Вознесенский монастырь был основан в начале XX века на предполагаемом месте Вознесения Иисуса Христа. Участок под монастырь был приобретен в 1870 году основателем Русской духовной миссии на Святой Земле архимандритом Антонином (Капустиным). В монастыре, помимо русских монахинь, проживают насельницы из разных стран.
https://ria.ru/20200423/1570489144.html
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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, иерусалим

РПЦЗ: русский монастырь в Иерусалиме строго соблюдал санитарные меры

15:04 03.03.2021
 
© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Амит Шааль
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Вознесенский женский монастырь на горе Елеон в Иерусалиме соблюдал все необходимые санитарные меры, нельзя говорить о безответственном поведении монахинь обители, заявил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган, комментируя информацию о вспышке заболеваемости в крупнейшей русской обители на Святой Земле.
Ранее в интернете появилась информация о том, что в Спасо-Вознесенском монастыре якобы все сестры заболели простудой. При этом также высказывались предположения, что это может быть коронавирусная инфекция.
На просьбу подтвердить или опровергнуть данную информацию, протоиерей Серафим Ган заметил, что он не состоит в этом монастыре и не является его официальным представителем, хотя и слышал, что там заболели монахини и некоторые из представителей духовенства, служащих в обители, и ее богомольцев.
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"Монастырь довольно строго соблюдал карантин, не впускал прихожан и паломников. Сестры особенно не выходили. Естественно, в жизни большой обители возникают дела и неотложные послушания, требующие выезда в город. Эти дела осуществляются с соблюдением всех предосторожностей. Однако, как мы видим в Нью-Йорке, можно стараться строго следовать всем предписаниям и все равно заболеть", - сказал Ган, являющийся настоятелем храма Серафима Саровского в Си-Клифе (Нью-Йорк).
Так что, подчеркнул он, "здесь не было никакого безответственного поведения со стороны духовенства или сестер".
По словам представителя РПЦЗ, архимандрит Роман (Красовский), начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (в составе Русской зарубежной церкви), "держит в курсе ситуации" председателя РПЦЗ, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, и членов Архиерейского синода, "принимая все соответствующие меры по ее благополучному преодолению".
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Вознесенский монастырь был основан в начале XX века на предполагаемом месте Вознесения Иисуса Христа. Участок под монастырь был приобретен в 1870 году основателем Русской духовной миссии на Святой Земле архимандритом Антонином (Капустиным). В монастыре, помимо русских монахинь, проживают насельницы из разных стран.
 
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