https://ria.ru/20210303/gretsiya-1599780759.html

В Греции мужчину спасли из-под завалов после землетрясения

В Греции мужчину спасли из-под завалов после землетрясения

Пожарные спасли мужчину из-под завалов поврежденного сильным землетрясением в Греции здания, ущерб от удара стихии оказался незначительным - повреждены один дом РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:34

2021-03-03T16:34

2021-03-03T16:34

салоники

греция

афины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Пожарные спасли мужчину из-под завалов поврежденного сильным землетрясением в Греции здания, ущерб от удара стихии оказался незначительным - повреждены один дом и школа, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты Греции."Согласно имеющейся на данный момент информации, землетрясение причинило материальный ущерб дому в районе Месохори в Элассоне, где была успешно завершена операция по спасению пожилого человека, а также школе в районе Дамаси в Тирнаву, сообщений о раненых пока нет", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении генсекретариата.Как ранее сообщил институт геодинамики национальной афинской обсерватории, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Фессалия в центральной Греции. Удар произошел в 12.16 по местному времени (13.16 мск). Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Элассона, в 29 километрах от города Лариса, в 250 километрах северо-западнее Афин. Очаг залегал на глубине два километра. Сообщается, что толчки сильно ощущались в Центральной Македонии, в Салониках. Информации о пострадавших и ущербе пока нет.В действие приведен план "Энгеладос" по реагированию на чрезвычайные ситуации и последствия землетрясений."Сразу же были задействованы силы гражданской защиты (пожарная команда, полиция, скорая медицинская помощь, местные органы власти), в то время как специальные подразделения по борьбе со стихийными бедствиями (EMAK) пожарной команды находятся в состоянии повышенной готовности и их силы направляются в район", - говорится в сообщении.Вертолет пожарной команды ведет воздушное наблюдение за обширной территорией для обнаружения возможных повреждений и немедленного вмешательства, специальная группа дронов EMAK приближается к району, чтобы нанести на карту любые оползни и обвалы зданий, сообщил генсекретариат.Заместитель министра гражданской защиты и антикризисного управления Никос Хардалиас и генеральный секретарь гражданской защиты Вассилиос Папагеоргиу находятся в Национальном координационном центре операций и управления кризисами."Все задействованные силы остаются в полной боевой готовности для оказания немедленной помощи в случае необходимости", - сообщил генсекретариат.По приказу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, заместитель государственного министра Теодорос Ливаниос, генеральный секретарь инфраструктуры Йоргос Караяннис и начальник генерального штаба национальной обороны Константинос Флорос отправляются в зону землетрясения, сообщила пресс-служба премьер-министра.В районе направляются также заместитель начальника пожарной службы Яковос Клефтоспирос и командующий гражданской защитой Афанасиос Димакояннис. Канцелярия премьер-министра связалась с губернатором Фессалии Костасом Агорастосом и мэрами городов региона, установлена постоянная связь с заместителем министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никосом Хардалиасом, чтобы предоставить любую необходимую помощь, сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20171226/1511509320.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/baykal-1599382310.html

салоники

греция

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

салоники, греция, афины, в мире