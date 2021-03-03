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Крупнейший в Подмосковье госпиталь для лечения COVID-19 прекратил работу
Крупнейший в Подмосковье госпиталь для лечения COVID-19 прекратил работу
Самый большой временный ковидный госпиталь закрыли в торговом центре "Мой молл" в подмосковном Раменском, там было размещено почти 2,2 тысячи инфекционных коек, РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:11
2021-03-03T15:41
раменское
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коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самый большой временный ковидный госпиталь закрыли в торговом центре "Мой молл" в подмосковном Раменском, там было размещено почти 2,2 тысячи инфекционных коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава."В Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь – инфекционный стационар почти на 2,2 тысячи коек в торговом центре "Мой молл". За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тысячи пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение по закрытию госпиталя было принято в связи со стабилизацией в регионе эпидситуации.
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раменское, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)

Крупнейший в Подмосковье госпиталь для лечения COVID-19 прекратил работу

14:11 03.03.2021 (обновлено: 15:41 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы " 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самый большой временный ковидный госпиталь закрыли в торговом центре "Мой молл" в подмосковном Раменском, там было размещено почти 2,2 тысячи инфекционных коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь – инфекционный стационар почти на 2,2 тысячи коек в торговом центре "Мой молл". За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тысячи пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение по закрытию госпиталя было принято в связи со стабилизацией в регионе эпидситуации.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Распространение коронавирусаРаменскоеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
 
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