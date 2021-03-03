https://ria.ru/20210303/gospital-1599752105.html

Крупнейший в Подмосковье госпиталь для лечения COVID-19 прекратил работу

Крупнейший в Подмосковье госпиталь для лечения COVID-19 прекратил работу

Самый большой временный ковидный госпиталь закрыли в торговом центре "Мой молл" в подмосковном Раменском, там было размещено почти 2,2 тысячи инфекционных коек, РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:11

2021-03-03T14:11

2021-03-03T15:41

раменское

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самый большой временный ковидный госпиталь закрыли в торговом центре "Мой молл" в подмосковном Раменском, там было размещено почти 2,2 тысячи инфекционных коек, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава."В Московской области прекратил работу самый большой временный ковидный госпиталь – инфекционный стационар почти на 2,2 тысячи коек в торговом центре "Мой молл". За время его работы здесь прошли лечение почти 5,5 тысячи пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение по закрытию госпиталя было принято в связи со стабилизацией в регионе эпидситуации.

https://ria.ru/20210303/murashko-1599692970.html

раменское

московская область (подмосковье)

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2021

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раменское, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)