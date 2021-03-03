Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/gorbachev-1599841805.html
Горбачев призвал возродить антивоенное движение
Горбачев призвал возродить антивоенное движение
Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявляет, что люди встревожены отходом от достигнутых в период окончания холодной войны договоров, выступает за возрождение... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T23:20
2021-03-03T23:20
россия
горбачев-фонд
владимир поляков
михаил горбачев
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150657/33/1506573369_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_16fb2f5382aa45c8e696e1d706c21fab.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявляет, что люди встревожены отходом от достигнутых в период окончания холодной войны договоров, выступает за возрождение антивоенного движения и развитие инициатив в пользу разоружения.Такое мнение бывший советский лидер высказал в интервью пресс-секретарю Горбачев-фонда Владимиру Полякову от 30 декабря прошлого года, которое открывает книгу "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР". Этот сборник писем вышел ко дню рождения политика - 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. Книгу вскоре представят на международной конференции, приуроченной к его юбилею.Горбачев в этом интервью подтвердил, что во времена перестройки получал много писем из разных стран, в том числе из США, в которых люди выражали тревогу и страх перед гонкой вооружений. Он отметил, что "подобные настроения людей оказывали влияние на формирование внешней политики с обеих сторон"."И сегодня, по мере отхода от достигнутых тогда договоров, люди вновь выражают тревогу, и я это вижу по получаемым письмам со всего мира. Я неоднократно говорил о необходимости возрождения антивоенного движения, развития гражданских инициатив за разоружение", - заявил экс-президент СССР.
https://ria.ru/20210303/gorbachev-1599839355.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150657/33/1506573369_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4445c15356137be566e96d4b30a77f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, горбачев-фонд, владимир поляков, михаил горбачев, ссср

Горбачев призвал возродить антивоенное движение

23:20 03.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявляет, что люди встревожены отходом от достигнутых в период окончания холодной войны договоров, выступает за возрождение антивоенного движения и развитие инициатив в пользу разоружения.
Такое мнение бывший советский лидер высказал в интервью пресс-секретарю Горбачев-фонда Владимиру Полякову от 30 декабря прошлого года, которое открывает книгу "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР". Этот сборник писем вышел ко дню рождения политика - 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. Книгу вскоре представят на международной конференции, приуроченной к его юбилею.
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 23:02
Горбачев рассказал о своих "пророческих словах" к парламентариям
Горбачев в этом интервью подтвердил, что во времена перестройки получал много писем из разных стран, в том числе из США, в которых люди выражали тревогу и страх перед гонкой вооружений. Он отметил, что "подобные настроения людей оказывали влияние на формирование внешней политики с обеих сторон".
"И сегодня, по мере отхода от достигнутых тогда договоров, люди вновь выражают тревогу, и я это вижу по получаемым письмам со всего мира. Я неоднократно говорил о необходимости возрождения антивоенного движения, развития гражданских инициатив за разоружение", - заявил экс-президент СССР.
Президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 02.03.2016
2 марта 2016, 10:00
Михаил Горбачев, человек-эпохаПоздравления с 85-летием 2 марта принимает Михаил Сергеевич Горбачев, первый и единственный президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС.
 
РоссияГорбачев-фондВладимир ПоляковМихаил ГорбачевСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния