https://ria.ru/20210303/gorbachev-1599841805.html

Горбачев призвал возродить антивоенное движение

Горбачев призвал возродить антивоенное движение

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявляет, что люди встревожены отходом от достигнутых в период окончания холодной войны договоров, выступает за возрождение... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T23:20

2021-03-03T23:20

2021-03-03T23:20

россия

горбачев-фонд

владимир поляков

михаил горбачев

ссср

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявляет, что люди встревожены отходом от достигнутых в период окончания холодной войны договоров, выступает за возрождение антивоенного движения и развитие инициатив в пользу разоружения.Такое мнение бывший советский лидер высказал в интервью пресс-секретарю Горбачев-фонда Владимиру Полякову от 30 декабря прошлого года, которое открывает книгу "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР". Этот сборник писем вышел ко дню рождения политика - 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. Книгу вскоре представят на международной конференции, приуроченной к его юбилею.Горбачев в этом интервью подтвердил, что во времена перестройки получал много писем из разных стран, в том числе из США, в которых люди выражали тревогу и страх перед гонкой вооружений. Он отметил, что "подобные настроения людей оказывали влияние на формирование внешней политики с обеих сторон"."И сегодня, по мере отхода от достигнутых тогда договоров, люди вновь выражают тревогу, и я это вижу по получаемым письмам со всего мира. Я неоднократно говорил о необходимости возрождения антивоенного движения, развития гражданских инициатив за разоружение", - заявил экс-президент СССР.

https://ria.ru/20210303/gorbachev-1599839355.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, горбачев-фонд, владимир поляков, михаил горбачев, ссср