https://ria.ru/20210303/gorbachev-1599839355.html

Горбачев рассказал о своих "пророческих словах" к парламентариям

Горбачев рассказал о своих "пророческих словах" к парламентариям

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, вспоминая период создания Содружества Независимых Государств, заявил, что предупреждал инициаторов о возможных последствиях, РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T23:02

2021-03-03T23:02

2021-03-03T23:11

горбачев-фонд

владимир поляков

содружество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, вспоминая период создания Содружества Независимых Государств, заявил, что предупреждал инициаторов о возможных последствиях, но его не послушали, сейчас представители содружества "до сих пор встречаются, а в глаза друг другу не смотрят".Об этом экс-президент СССР сказал в интервью пресс-секретарю Горбачев-фонда Владимиру Полякову от 30 декабря прошлого года, которое открывает книгу "Понять Горбачева. Из писем экс-президенту СССР". Этот сборник писем вышел ко дню рождения политика – 2 марта Горбачеву исполнилось 90 лет. Книгу вскоре представят на международной конференции, приуроченной к его юбилею.В этом интервью Горбачев упоминает о нескольких своих письмах 1991 года - об обращении к депутатам Верховных Советов суверенных государств 3 декабря и о письме участникам встречи в Алма-Ате по созданию СНГ от 18 декабря."В обоих письмах речь шла о судьбе страны, людей. Жаль, что отмахнулись, не обратили внимания. А ведь даже тогда все еще могло пойти по-другому. В письме к парламентариям были, как оказалось, пророческие слова", - сказал бывший советский лидер.Президент СССР в этом обращении упоминает, что на одобрение депутатов представлен проект союзного договора, и их решение по документу "либо приблизит общество к выходу к новым формам жизни, либо наши народы будут обречены надолго и, пожалуй, безнадежно выпутываться поодиночке". Он предупреждает, что последствия второго из этих вариантов развития событий предсказать невозможно, но ясно, что они "будут тяжелыми"."Нет, не послушали. "Давай, давай! Ату его!" Победили главного врага - Горбачева. И что? До сих пор в нищете, в конфликтах, в войнах, в склоках. До сих пор вон встречаются, а в глаза друг другу не смотрят. Содружество, однако. Позорище!" - заявил Горбачев в интервью.

https://ria.ru/20210302/supruga-1599622941.html

ссср

алма-ата

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горбачев-фонд, владимир поляков, содружество , снг, михаил горбачев, ссср, алма-ата