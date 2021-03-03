https://ria.ru/20210303/gibel-1599842073.html

Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР, спасавшего детей

Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР, спасавшего детей

В МВД Донецкой народной республики сообщили о гибели сотрудника во время эвакуации детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом говорится на сайте... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T23:22

2021-03-03T23:22

2021-03-03T23:22

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В МВД Донецкой народной республики сообщили о гибели сотрудника во время эвакуации детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом говорится на сайте ведомства.Военнослужащие республики, находившиеся на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны, обнаружили группу детей между позициями. Они сообщили об этом в дежурную часть. Для эвакуации детей МВД направило в этот район следственно-оперативную группу.Во время спасательной операции снайперским огнем со стороны позиций ВСУ был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудникам МВД пришлось прервать эвакуацию.В МВД республики сообщили, что такие случаи с проникновением детей на линию разграничения войск происходили неоднократно и пресекались сотрудниками ведомства.В ДНР в связи с инцидентом указали на несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также на несоблюдение норм общечеловеческой морали. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ носят откровенно провокационный характер.

https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

донецкая народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины