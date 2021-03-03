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Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР, спасавшего детей
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР, спасавшего детей
В МВД Донецкой народной республики сообщили о гибели сотрудника во время эвакуации детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом говорится на сайте... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T23:22
2021-03-03T23:22
2021-03-03T23:22
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В МВД Донецкой народной республики сообщили о гибели сотрудника во время эвакуации детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом говорится на сайте ведомства.Военнослужащие республики, находившиеся на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны, обнаружили группу детей между позициями. Они сообщили об этом в дежурную часть. Для эвакуации детей МВД направило в этот район следственно-оперативную группу.Во время спасательной операции снайперским огнем со стороны позиций ВСУ был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудникам МВД пришлось прервать эвакуацию.В МВД республики сообщили, что такие случаи с проникновением детей на линию разграничения войск происходили неоднократно и пресекались сотрудниками ведомства.В ДНР в связи с инцидентом указали на несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также на несоблюдение норм общечеловеческой морали. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ носят откровенно провокационный характер.
https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
В МВД Донецкой народной республики сообщили о гибели сотрудника во время эвакуации детей, обнаруженных на линии соприкосновения. Об этом говорится на сайте
ведомства.
Военнослужащие республики, находившиеся на линии соприкосновения в районе Ясиноватской промзоны, обнаружили группу детей между позициями. Они сообщили об этом в дежурную часть. Для эвакуации детей МВД направило в этот район следственно-оперативную группу.
Во время спасательной операции снайперским огнем со стороны позиций ВСУ
был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудникам МВД пришлось прервать эвакуацию.
"Дети не были эвакуированы. На данный момент их местонахождение неизвестно", — отмечается в сообщении.
В МВД республики сообщили, что такие случаи с проникновением детей на линию разграничения войск происходили неоднократно и пресекались сотрудниками ведомства.
В ДНР в связи с инцидентом указали на несоблюдение украинской стороной Минских соглашений, а также на несоблюдение норм общечеловеческой морали. В ведомстве подчеркнули, что действия ВСУ носят откровенно провокационный характер.