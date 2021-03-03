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Суд продлил арест Сергею Фургалу
Суд продлил арест Сергею Фургалу
Басманный суд Москвы продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:19
2021-03-03T18:19
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Фургала С.И. до 8 июня", - сказала собеседница агентства.Фургалу инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Ему грозит вплоть до пожизненного срока.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия

Суд продлил арест Сергею Фургалу

18:19 03.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Фургала С.И. до 8 июня", - сказала собеседница агентства.
Фургалу инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Ему грозит вплоть до пожизненного срока.
СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал участвует по видеосвязи в заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 11:12
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
 
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалХабаровский крайПроисшествия
 
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