https://ria.ru/20210303/furgal-1599808769.html
Суд продлил арест Сергею Фургалу
Суд продлил арест Сергею Фургалу
Басманный суд Москвы продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:19
2021-03-03T18:19
2021-03-03T18:19
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
хабаровский край
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Фургала С.И. до 8 июня", - сказала собеседница агентства.Фургалу инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Ему грозит вплоть до пожизненного срока.СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, хабаровский край, происшествия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Басманный суд Москвы
продлил до 8 июня арест бывшего губернатора Хабаровского края
Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
"Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Фургала С.И. до 8 июня", - сказала собеседница агентства.
Фургалу инкриминируется "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом", "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление", "незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой". Ему грозит вплоть до пожизненного срока.
СК
РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского в 2000-х годах. Экс-губернатор полностью отрицает вину.