https://ria.ru/20210303/friske-1599726841.html

Платье Фриске выставят на благотворительных торгах за 100 тысяч рублей

Платье Фриске выставят на благотворительных торгах за 100 тысяч рублей

В Instagram-аккаунте фонда "Жанна Фриске - Я рядом!" сообщили, что платье певицы, умершей в 2015-м году, выставят на благотворительном аукционе в эту пятницу. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:57

2021-03-03T16:57

2021-03-03T16:57

благотворительность

руслан алехно

шоу-бизнес

аукцион

красногорск

московская область (подмосковье)

шоубиз

стиль жизни

жанна фриске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155601/21/1556012119_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_223d00a75f8968ffbc72049b29fd2534.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Instagram-аккаунте фонда "Жанна Фриске - Я рядом!" сообщили, что платье певицы, умершей в 2015-м году, выставят на благотворительном аукционе в эту пятницу. Наряд, в котором Жанна Фриске посетила церемонию MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008-м году, считается главным лотом. Его стартовая цена начинается со ста тысяч рублей. Торги состоятся во время благотворительного форума предпринимателей "Сделано с любовью. Заряжено добром", который пройдет в Красногорске (Московская область). Собранные средства направят на помощь детям с диагнозом ДЦП. Для аукциона лоты также предоставили: Руслан Алехно, дуэт "2 ОКеана", певица Anna Green и другие.

https://ria.ru/20210301/shepelev-1599474101.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, руслан алехно, шоу-бизнес, аукцион, красногорск, московская область (подмосковье), стиль жизни, жанна фриске