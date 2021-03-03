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Шоубиз
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Платье Фриске выставят на благотворительных торгах за 100 тысяч рублей
Платье Фриске выставят на благотворительных торгах за 100 тысяч рублей
В Instagram-аккаунте фонда "Жанна Фриске - Я рядом!" сообщили, что платье певицы, умершей в 2015-м году, выставят на благотворительном аукционе в эту пятницу. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:57
2021-03-03T16:57
благотворительность
руслан алехно
шоу-бизнес
аукцион
красногорск
московская область (подмосковье)
шоубиз
стиль жизни
жанна фриске
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Instagram-аккаунте фонда "Жанна Фриске - Я рядом!" сообщили, что платье певицы, умершей в 2015-м году, выставят на благотворительном аукционе в эту пятницу. Наряд, в котором Жанна Фриске посетила церемонию MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008-м году, считается главным лотом. Его стартовая цена начинается со ста тысяч рублей. Торги состоятся во время благотворительного форума предпринимателей "Сделано с любовью. Заряжено добром", который пройдет в Красногорске (Московская область). Собранные средства направят на помощь детям с диагнозом ДЦП. Для аукциона лоты также предоставили: Руслан Алехно, дуэт "2 ОКеана", певица Anna Green и другие.
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благотворительность, руслан алехно, шоу-бизнес, аукцион, красногорск, московская область (подмосковье), стиль жизни, жанна фриске

Платье Фриске выставят на благотворительных торгах за 100 тысяч рублей

16:57 03.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица Жанна Фриске позирует фотографу перед началом IX церемонии вручения премии "Золотой орел"
Певица Жанна Фриске позирует фотографу перед началом IX церемонии вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Instagram-аккаунте фонда "Жанна Фриске - Я рядом!" сообщили, что платье певицы, умершей в 2015-м году, выставят на благотворительном аукционе в эту пятницу.
Наряд, в котором Жанна Фриске посетила церемонию MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008-м году, считается главным лотом. Его стартовая цена начинается со ста тысяч рублей.
"Многие стилисты до сих пор вспоминают этот образ, ведь он словно находится вне времени", — говорится в тексте публикации.
Торги состоятся во время благотворительного форума предпринимателей "Сделано с любовью. Заряжено добром", который пройдет в Красногорске (Московская область). Собранные средства направят на помощь детям с диагнозом ДЦП.
Для аукциона лоты также предоставили: Руслан Алехно, дуэт "2 ОКеана", певица Anna Green и другие.
Телеведущий Дмитрий Шепелев - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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ШоубизБлаготворительностьРуслан АлехноШоу-бизнесАукционКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Стиль жизниЖанна Фриске
 
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