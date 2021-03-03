https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599754725.html
Папа Франциск подтвердил, что на этой неделе отправится в Ирак
Папа Франциск подтвердил, что на этой неделе отправится в Ирак
Папа Римский Франциск подтвердил, что в пятницу отправится в апостольскую поездку в Ирак, несмотря на сложную ситуацию в этой ближневосточной стране. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:10
2021-03-03T14:10
2021-03-03T14:10
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
багдад (город)
мосул
ватикан
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ВАТИКАН, 3 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск подтвердил, что в пятницу отправится в апостольскую поездку в Ирак, несмотря на сложную ситуацию в этой ближневосточной стране."Послезавтра, Бог даст, я отправлюсь в трехдневное паломничество в Ирак. Уже давно хочу встретиться с этим народом, который так много страдал, встретиться с Церковью-мученицей. На земле Авраама с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг вперед на пути братства между верующими", - заявил понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане.Папа Франциск попросил верующих сопровождать его путешествие молитвой с тем, чтобы оно принесло ожидаемые плоды. Он также напомнил, что Ирак собирался посетить еще папа Римский Иоанн Павел II, однако сделать этого ему так и не удалось."Нельзя второй раз разочаровать народ. Помолимся, чтобы эта поездка смогла пройти хорошо", - сказал понтифик.В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск совершит апостольскую поездку в Ирак. Во время путешествия он должен побывать в Багдаде, Наджафе, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош.В январе в интервью итальянскому телеканалу Canale 5 папа Франциск заявил, что из-за пандемии COVID-19 он был вынужден отменить ряд международных визитов и сказал, что не до конца уверен, состоится ли его поездка в Ирак.В минувшие выходные стало известно, что апостольский нунций (посол Ватикана) в Ираке Митя Лесковар заразился коронавирусной инфекцией. Он и другие сотрудники багдадской нунциатуры в настоящее время находятся в режиме самоизоляции. Однако это не должно отразиться на программе папского визита.
https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599748083.html
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), мосул, ватикан
ВАТИКАН, 3 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск подтвердил, что в пятницу отправится в апостольскую поездку в Ирак, несмотря на сложную ситуацию в этой ближневосточной стране.
"Послезавтра, Бог даст, я отправлюсь в трехдневное паломничество в Ирак. Уже давно хочу встретиться с этим народом, который так много страдал, встретиться с Церковью-мученицей. На земле Авраама с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг вперед на пути братства между верующими", - заявил понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане.
Папа Франциск попросил верующих сопровождать его путешествие молитвой с тем, чтобы оно принесло ожидаемые плоды. Он также напомнил, что Ирак собирался посетить еще папа Римский Иоанн Павел II, однако сделать этого ему так и не удалось.
"Нельзя второй раз разочаровать народ. Помолимся, чтобы эта поездка смогла пройти хорошо", - сказал понтифик.
В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск совершит апостольскую поездку в Ирак. Во время путешествия он должен побывать в Багдаде, Наджафе, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош.
В январе в интервью итальянскому телеканалу Canale 5 папа Франциск заявил, что из-за пандемии COVID-19 он был вынужден отменить ряд международных визитов и сказал, что не до конца уверен, состоится ли его поездка в Ирак.
В минувшие выходные стало известно, что апостольский нунций (посол Ватикана) в Ираке Митя Лесковар заразился коронавирусной инфекцией. Он и другие сотрудники багдадской нунциатуры в настоящее время находятся в режиме самоизоляции. Однако это не должно отразиться на программе папского визита.