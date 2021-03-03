https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599754725.html

Папа Франциск подтвердил, что на этой неделе отправится в Ирак

Папа Франциск подтвердил, что на этой неделе отправится в Ирак

Папа Римский Франциск подтвердил, что в пятницу отправится в апостольскую поездку в Ирак, несмотря на сложную ситуацию в этой ближневосточной стране. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:10

2021-03-03T14:10

2021-03-03T14:10

религия и мировоззрение

папа римский

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

багдад (город)

мосул

ватикан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564549740_0:22:1125:655_1920x0_80_0_0_2b23e6c7fe8b6969ee5c437977ff44e8.jpg

ВАТИКАН, 3 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск подтвердил, что в пятницу отправится в апостольскую поездку в Ирак, несмотря на сложную ситуацию в этой ближневосточной стране."Послезавтра, Бог даст, я отправлюсь в трехдневное паломничество в Ирак. Уже давно хочу встретиться с этим народом, который так много страдал, встретиться с Церковью-мученицей. На земле Авраама с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг вперед на пути братства между верующими", - заявил понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане.Папа Франциск попросил верующих сопровождать его путешествие молитвой с тем, чтобы оно принесло ожидаемые плоды. Он также напомнил, что Ирак собирался посетить еще папа Римский Иоанн Павел II, однако сделать этого ему так и не удалось."Нельзя второй раз разочаровать народ. Помолимся, чтобы эта поездка смогла пройти хорошо", - сказал понтифик.В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск совершит апостольскую поездку в Ирак. Во время путешествия он должен побывать в Багдаде, Наджафе, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эбриль, Мосул и Каракош.В январе в интервью итальянскому телеканалу Canale 5 папа Франциск заявил, что из-за пандемии COVID-19 он был вынужден отменить ряд международных визитов и сказал, что не до конца уверен, состоится ли его поездка в Ирак.В минувшие выходные стало известно, что апостольский нунций (посол Ватикана) в Ираке Митя Лесковар заразился коронавирусной инфекцией. Он и другие сотрудники багдадской нунциатуры в настоящее время находятся в режиме самоизоляции. Однако это не должно отразиться на программе папского визита.

https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599748083.html

https://ria.ru/20210128/frantsisk-1594999607.html

багдад (город)

мосул

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), мосул, ватикан