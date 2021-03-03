Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599748083.html
Подготовка к визиту папы Римского в Ирак завершена
Подготовка к визиту папы Римского в Ирак завершена
Папа Римский Франциск твердо намерен посетить Ирак, подготовка к его поездке завершена, заявил в среду комитет по организации визита понтифика в страну. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:43
2021-03-03T13:44
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
багдад (город)
ватикан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595925293_0:0:2608:1468_1920x0_80_0_0_438c4319a4b675a7064f0b8baf4e192e.jpg
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск твердо намерен посетить Ирак, подготовка к его поездке завершена, заявил в среду комитет по организации визита понтифика в страну."Папа твердо намерен посетить Ирак… Подготовка к визиту завершена, правительство предприняло ряд мер", - цитирует иракское информационное агентство INA заявление патриарха Халдейской католической церкви архиепископа Луиса Рафаэля I Сако на пресс-конференции в Багдаде.Патриарх подтвердил, что папа Франциск не отказался от намерения посетить "ряд исторических мест" в ходе поездки. "Визит папы - послание любви и мира христианам в Ираке, поощряющее их оставаться в стране", - сказал он, отметив, что "в Ираке широко приветствуют этот визит".В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Он побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эрбиль и Мосул. Как ожидается, папа посетит священный для шиитов город Наджаф с первым подобным визитом в истории и проведет 6 марта "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа апостольской поездки уточняется.При этом Ватикан выразил желание, чтобы папа Франциск прибыл в Ирак на борту иракского самолета и находился бы под охраной местных служб безопасности, сообщил в феврале замглавы иракского МИД Низар аль-Хейралла. Иракский дипломат отметил, что этот визит станет историческим, несмотря на то, что в ходе встречи папы Франциска с великим аятоллой Али ас-Систани не планируется подписание каких-либо документов или соглашений.
https://ria.ru/20210128/frantsisk-1594999607.html
багдад (город)
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595925293_158:0:2483:1744_1920x0_80_0_0_300bdcf2b64d2e393d997eb62a2cbb2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), ватикан

Подготовка к визиту папы Римского в Ирак завершена

13:43 03.03.2021 (обновлено: 13:44 03.03.2021)
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме
Папа римский Франциск в базилике Санта - Мария - ин - Арачели в Риме - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск твердо намерен посетить Ирак, подготовка к его поездке завершена, заявил в среду комитет по организации визита понтифика в страну.
"Папа твердо намерен посетить Ирак… Подготовка к визиту завершена, правительство предприняло ряд мер", - цитирует иракское информационное агентство INA заявление патриарха Халдейской католической церкви архиепископа Луиса Рафаэля I Сако на пресс-конференции в Багдаде.
Патриарх подтвердил, что папа Франциск не отказался от намерения посетить "ряд исторических мест" в ходе поездки. "Визит папы - послание любви и мира христианам в Ираке, поощряющее их оставаться в стране", - сказал он, отметив, что "в Ираке широко приветствуют этот визит".
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 17:13Религия и мировоззрение
Папа Франциск встретится в Ираке с духовным лидером иракских шиитов
В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Он побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эрбиль и Мосул. Как ожидается, папа посетит священный для шиитов город Наджаф с первым подобным визитом в истории и проведет 6 марта "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа апостольской поездки уточняется.
При этом Ватикан выразил желание, чтобы папа Франциск прибыл в Ирак на борту иракского самолета и находился бы под охраной местных служб безопасности, сообщил в феврале замглавы иракского МИД Низар аль-Хейралла. Иракский дипломат отметил, что этот визит станет историческим, несмотря на то, что в ходе встречи папы Франциска с великим аятоллой Али ас-Систани не планируется подписание каких-либо документов или соглашений.
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Багдад (город)Ватикан
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния