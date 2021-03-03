https://ria.ru/20210303/frantsisk-1599748083.html
Подготовка к визиту папы Римского в Ирак завершена
Подготовка к визиту папы Римского в Ирак завершена
Папа Римский Франциск твердо намерен посетить Ирак, подготовка к его поездке завершена, заявил в среду комитет по организации визита понтифика в страну. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:43
2021-03-03T13:43
2021-03-03T13:44
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
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багдад (город)
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КАИР, 3 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск твердо намерен посетить Ирак, подготовка к его поездке завершена, заявил в среду комитет по организации визита понтифика в страну."Папа твердо намерен посетить Ирак… Подготовка к визиту завершена, правительство предприняло ряд мер", - цитирует иракское информационное агентство INA заявление патриарха Халдейской католической церкви архиепископа Луиса Рафаэля I Сако на пресс-конференции в Багдаде.Патриарх подтвердил, что папа Франциск не отказался от намерения посетить "ряд исторических мест" в ходе поездки. "Визит папы - послание любви и мира христианам в Ираке, поощряющее их оставаться в стране", - сказал он, отметив, что "в Ираке широко приветствуют этот визит".В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Он побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эрбиль и Мосул. Как ожидается, папа посетит священный для шиитов город Наджаф с первым подобным визитом в истории и проведет 6 марта "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа апостольской поездки уточняется.При этом Ватикан выразил желание, чтобы папа Франциск прибыл в Ирак на борту иракского самолета и находился бы под охраной местных служб безопасности, сообщил в феврале замглавы иракского МИД Низар аль-Хейралла. Иракский дипломат отметил, что этот визит станет историческим, несмотря на то, что в ходе встречи папы Франциска с великим аятоллой Али ас-Систани не планируется подписание каких-либо документов или соглашений.
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), багдад (город), ватикан
КАИР, 3 мар - РИА Новости. Папа Римский Франциск твердо намерен посетить Ирак, подготовка к его поездке завершена, заявил в среду комитет по организации визита понтифика в страну.
"Папа твердо намерен посетить Ирак… Подготовка к визиту завершена, правительство предприняло ряд мер", - цитирует иракское информационное агентство INA заявление патриарха Халдейской католической церкви архиепископа Луиса Рафаэля I Сако на пресс-конференции в Багдаде.
Патриарх подтвердил, что папа Франциск не отказался от намерения посетить "ряд исторических мест" в ходе поездки. "Визит папы - послание любви и мира христианам в Ираке, поощряющее их оставаться в стране", - сказал он, отметив, что "в Ираке широко приветствуют этот визит".
В начале декабря Святой престол объявил, что 5-8 марта папа Франциск посетит Ирак. Он побывает в Багдаде, на равнине Ур, связанной с памятью об Аврааме, а также в городах Эрбиль и Мосул. Как ожидается, папа посетит священный для шиитов город Наджаф с первым подобным визитом в истории и проведет 6 марта "частную встречу" с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани. Позднее представители Ватикана отмечали, что программа апостольской поездки уточняется.
При этом Ватикан выразил желание, чтобы папа Франциск прибыл в Ирак на борту иракского самолета и находился бы под охраной местных служб безопасности, сообщил в феврале замглавы иракского МИД Низар аль-Хейралла. Иракский дипломат отметил, что этот визит станет историческим, несмотря на то, что в ходе встречи папы Франциска с великим аятоллой Али ас-Систани не планируется подписание каких-либо документов или соглашений.