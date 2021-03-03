https://ria.ru/20210303/forum-1599779356.html

Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня

Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня

Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:30

2021-03-03T16:30

2021-03-03T17:00

фонд "росконгресс"

антон кобяков

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде "Росконгресс", который является организатором форума."Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня 2021 года", - заявили в фонде."С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение ПМЭФ 2-5 июня 2021 года", - заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении."Оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ", – добавил он.В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. ПМЭФ в последние годы традиционно проходит в июне в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В 2019 году в работе форума участвовало более 19 тысяч человек из 145 стран мира.

https://ria.ru/20200617/1573071809.html

https://ria.ru/20210216/forum-1597681760.html

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фонд "росконгресс", антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)