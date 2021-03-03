Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/forum-1599779356.html
Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня
Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня
Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:30
2021-03-03T17:00
фонд "росконгресс"
антон кобяков
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152126/58/1521265845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25166948aa5c6cf7cab59404c2550b1d.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде "Росконгресс", который является организатором форума."Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня 2021 года", - заявили в фонде."С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение ПМЭФ 2-5 июня 2021 года", - заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении."Оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ", – добавил он.В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. ПМЭФ в последние годы традиционно проходит в июне в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В 2019 году в работе форума участвовало более 19 тысяч человек из 145 стран мира.
https://ria.ru/20200617/1573071809.html
https://ria.ru/20210216/forum-1597681760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152126/58/1521265845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c8f204a55575d61885fbe6fb73d14aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд "росконгресс", антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня

16:30 03.03.2021 (обновлено: 17:00 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум 2018
Петербургский международный экономический форум 2018 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум в 2021 году решено провести 2-5 июня, при этом будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса, сообщили РИА Новости в фонде "Росконгресс", который является организатором форума.
"Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня 2021 года", - заявили в фонде.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2020
17 июня 2020, 15:54
Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
"С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас "в точке постпандейминого перелома" и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение ПМЭФ 2-5 июня 2021 года", - заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
"Оргкомитет форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ", – добавил он.
В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за пандемии коронавируса. ПМЭФ в последние годы традиционно проходит в июне в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В 2019 году в работе форума участвовало более 19 тысяч человек из 145 стран мира.
Вид на башни московского Кремля и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 14:00
Москва примет VII Всероссийский форум PR-директоров
 
Фонд "Росконгресс"Антон КобяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния