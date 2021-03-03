https://ria.ru/20210303/facebook-1599833085.html
Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций
Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций
Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T21:16
2021-03-03T21:16
2021-03-03T21:42
facebook
instagram, inc.
москва
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149086/29/1490862951_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_187a91f69ff87ab9ee72b5dc64a3c311.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в России."Мы выявили и удалили подавляющее большинство этих аккаунтов, в том числе с помощью алгоритмов, как только они начинали оставлять сообщения", - говорится в заявлении компании.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.
https://ria.ru/20210222/facebook-1598532007.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149086/29/1490862951_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6166dd849c07b0c478e845788189249c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, instagram, inc., москва, технологии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в России.
"Мы выявили и удалили подавляющее большинство этих аккаунтов, в том числе с помощью алгоритмов, как только они начинали оставлять сообщения", - говорится в заявлении компании.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве
2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.