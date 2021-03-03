https://ria.ru/20210303/facebook-1599833085.html

Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций

Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций

Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T21:16

2021-03-03T21:16

2021-03-03T21:42

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в России."Мы выявили и удалили подавляющее большинство этих аккаунтов, в том числе с помощью алгоритмов, как только они начинали оставлять сообщения", - говорится в заявлении компании.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.

https://ria.ru/20210222/facebook-1598532007.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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