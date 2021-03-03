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Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций
Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций
Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T21:16
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в России."Мы выявили и удалили подавляющее большинство этих аккаунтов, в том числе с помощью алгоритмов, как только они начинали оставлять сообщения", - говорится в заявлении компании.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.
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facebook, instagram, inc., москва, технологии

Facebook удалил 530 аккаунтов, связанных с освещением протестных акций

21:16 03.03.2021 (обновлено: 21:42 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Компания Facebook в феврале удалила 530 аккаунтов в социальной сети Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в России.
"Мы выявили и удалили подавляющее большинство этих аккаунтов, в том числе с помощью алгоритмов, как только они начинали оставлять сообщения", - говорится в заявлении компании.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве, как следовало из статистики Мосгорсуда, было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям. Прошли задержания.
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