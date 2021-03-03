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Постпреды ЕС продлили персональные санкции по Украине
Постпреды ЕС продлили персональные санкции по Украине
Совет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) на заседании в среду согласовал продление действующих с 2014 года в отношении российских и украинских... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:56
2021-03-03T13:04
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Совет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) на заседании в среду согласовал продление действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил РИА Новости источник в ЕС."Этот пункт был одобрен COREPER", - сказал он.Он добавил, что для оформления продления ограничительных мер запущена письменная процедура.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре прошлого года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).Десятого сентября прошлого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 марта 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Помимо европейских персональных санкций за "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2021 года).
https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599727236.html
https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599681418.html
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599638124.html
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владимир путин, москва, севастополь, оон, россия, евросоюз, украина, в мире

Постпреды ЕС продлили персональные санкции по Украине

12:56 03.03.2021 (обновлено: 13:04 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Совет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) на заседании в среду согласовал продление действующих с 2014 года в отношении российских и украинских физических лиц и организаций персональных санкций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Этот пункт был одобрен COREPER", - сказал он.
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Вчера, 12:17
Песков назвал новые санкции ЕС и США вмешательством в дела России
Он добавил, что для оформления продления ограничительных мер запущена письменная процедура.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Эти санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС. Они до последнего момента распространялись на 177 лиц и 48 организаций (в октябре прошлого года Евросоюз добавил в список два физлица и четыре организации за строительство Крымского моста).
Десятого сентября прошлого года ЕС в очередной раз на 6 месяцев (до 15 марта 2021 года) продлил эти индивидуальные санкции.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Помимо европейских персональных санкций за "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года), и санкции за "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" (предполагают ограничение экономических отношений с Крымом и Севастополем, в действии до 23 июня 2021 года).
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 17:42
Россия должна жестко ответить на санкции США, заявил Джабаров
 
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