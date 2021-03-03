https://ria.ru/20210303/dubay-1599721781.html

В Дубае продлили все ограничения, введенные из-за коронавируса

В Дубае продлили все ограничения, введенные из-за коронавируса

Высший комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая еще на полтора месяца продлил ограничения по работе отелей, объектов торговли и общепита,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:39

2021-03-03T14:39

2021-03-03T14:39

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Высший комитет по управлению кризисами и стихийными бедствиями Дубая еще на полтора месяца продлил ограничения по работе отелей, объектов торговли и общепита, введенные в связи с пандемией и действующие со 2 февраля, сообщает АТОР. Предполагается, что запреты сохранятся до начала Рамадана — середины апреля.Изначально усиленные меры были заявлены до 26 февраля, однако их действие признано эффективным и будет продлено.Таким образом, до середины апреля в Дубае кинотеатры, развлекательные и спортивные объекты, продолжат работать с максимально загрузкой в 50 процентов и с усиленными мерами предосторожности. Число посетителей, допускаемых в торговые центры, а также гостей в отелях, в бассейнах и на частных пляжах в гостиницах, будет ограничено 70 процентами от общей вместимости объектов.Рестораны и кафе должны закрываться к часу ночи, пабы и бары пока так и не откроются. Также продолжатся инспекционные кампании по строгому соблюдению действующих протоколов, включая физическое дистанцирование и ношение лицевых масок.Напомним, в феврале в Дубае было проведено 167 проверок, в результате были закрыты три заведения, еще три — оштрафованы, а семь — получили предупреждения.

https://ria.ru/20210203/dubay-1595854243.html

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