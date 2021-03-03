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В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке
В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке
Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:19
2021-03-03T15:19
следственный комитет россии (ск рф)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли водители транспортных средств, травмы различной степени тяжести получили 8 человек."В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель автобуса №218 и неустановленный пассажир автобуса №201 погибли на месте происшествия. Медицинская помощь на месте происшествия оказана 5 гражданам, 6 человек на карете скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - уточняет СК.В настоящее время по факту ДТП следователями организовано проведение проверки. Также проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура."В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при содержании названной автомобильной дороги, а также при выпуске транспортных средств на линию", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
https://ria.ru/20210228/dagestan-1599308440.html
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следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия

В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке

15:19 03.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли водители транспортных средств, травмы различной степени тяжести получили 8 человек.
"В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель автобуса №218 и неустановленный пассажир автобуса №201 погибли на месте происшествия. Медицинская помощь на месте происшествия оказана 5 гражданам, 6 человек на карете скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - уточняет СК.
В настоящее время по факту ДТП следователями организовано проведение проверки. Также проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура.
"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при содержании названной автомобильной дороги, а также при выпуске транспортных средств на линию", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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Следственный комитет России (СК РФ)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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