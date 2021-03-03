https://ria.ru/20210303/dtp-1599768586.html
В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке
В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке
Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:19
2021-03-03T15:19
2021-03-03T15:19
следственный комитет россии (ск рф)
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли водители транспортных средств, травмы различной степени тяжести получили 8 человек."В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель автобуса №218 и неустановленный пассажир автобуса №201 погибли на месте происшествия. Медицинская помощь на месте происшествия оказана 5 гражданам, 6 человек на карете скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - уточняет СК.В настоящее время по факту ДТП следователями организовано проведение проверки. Также проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура."В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при содержании названной автомобильной дороги, а также при выпуске транспортных средств на линию", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
https://ria.ru/20210228/dagestan-1599308440.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости.
Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК
РФ.
Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54 километре трассы Петропавловск-Камчатский
– Мильково погибли водители транспортных средств, травмы различной степени тяжести получили 8 человек.
"В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель автобуса №218 и неустановленный пассажир автобуса №201 погибли на месте происшествия. Медицинская помощь на месте происшествия оказана 5 гражданам, 6 человек на карете скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - уточняет СК.
В настоящее время по факту ДТП следователями организовано проведение проверки. Также проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура.
"В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при содержании названной автомобильной дороги, а также при выпуске транспортных средств на линию", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.