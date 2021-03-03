https://ria.ru/20210303/dtp-1599768586.html

В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке

В СК уточнили информацию о погибших в ДТП с автобусами на Камчатке

Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:19

2021-03-03T15:19

2021-03-03T15:19

следственный комитет россии (ск рф)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 мар – РИА Новости. Водитель и пассажир погибли в ДТП с участием пассажирских автобусов на Камчатке, уточнило краевое следственное управление СК РФ.Ранее сообщалось, что в аварии с участием двух пассажирских автобусов на 54 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково погибли водители транспортных средств, травмы различной степени тяжести получили 8 человек."В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель автобуса №218 и неустановленный пассажир автобуса №201 погибли на месте происшествия. Медицинская помощь на месте происшествия оказана 5 гражданам, 6 человек на карете скорой помощи доставлены в медицинское учреждение", - уточняет СК.В настоящее время по факту ДТП следователями организовано проведение проверки. Также проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения проводит прокуратура."В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при содержании названной автомобильной дороги, а также при выпуске транспортных средств на линию", - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20210228/dagestan-1599308440.html

петропавловск-камчатский

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следственный комитет россии (ск рф), петропавловск-камчатский, происшествия