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В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в среду выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики 100 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:30
2021-03-03T09:30
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики 100 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Сегодня с 03.15 (мск) в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому (населённый пункт на юге ДНР - ред.) с применением минометов калибром 82 миллиметра, выпустив по данному населенному пункту 100 мин", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что, по предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210226/obstrel-1599039959.html
https://ria.ru/20210223/donetsk-1598629782.html
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донецкая народная республика
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

09:30 03.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНайденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области
Найденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики 100 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня с 03.15 (мск) в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому (населённый пункт на юге ДНР - ред.) с применением минометов калибром 82 миллиметра, выпустив по данному населенному пункту 100 мин", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащий Народной милиции ДНР в окопе в Новоазовском районе у села Саханка вблизи линии соприкосновени - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 09:46
В ДНР заявили о значительном росте числа обстрелов со стороны силовиков
Он добавил, что, по предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Сотрудник ГСИН министерства юстиции ДНР во время учений - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 08:44
В ДНР заявили об обстреле силовиками окраины Донецка
 
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