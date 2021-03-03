https://ria.ru/20210303/donetsk-1599698806.html

В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

В Донецке заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в среду выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики 100 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:30

2021-03-03T09:30

2021-03-03T09:30

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду выпустили по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики 100 мин калибром 82 миллиметра, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Сегодня с 03.15 (мск) в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому (населённый пункт на юге ДНР - ред.) с применением минометов калибром 82 миллиметра, выпустив по данному населенному пункту 100 мин", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что, по предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210226/obstrel-1599039959.html

https://ria.ru/20210223/donetsk-1598629782.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире