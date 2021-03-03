https://ria.ru/20210303/donbass-1599782860.html

Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе

Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что частота обстрелов в Донбассе увеличилась из-за активных действий... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:49

2021-03-03T16:49

2021-03-03T16:49

донбасс

леонид кравчук

верховная рада украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154839/81/1548398141_0:197:2939:1850_1920x0_80_0_0_69914ba983639da04ca661bbaa3ab252.jpg

КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что частота обстрелов в Донбассе увеличилась из-за активных действий президента, Верховной рады и самой делегации.Так, в интервью телеканалу "Дом" Кравчук заявил, что делегация будет выяснять на заседании контактной группы в среду, повлияли ли санкции в отношении ряда украинских политиков на работу группы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210303/vremya-1599763282.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, украина, в мире