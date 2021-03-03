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Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе
Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что частота обстрелов в Донбассе увеличилась из-за активных действий... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:49
2021-03-03T16:49
донбасс
леонид кравчук
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что частота обстрелов в Донбассе увеличилась из-за активных действий президента, Верховной рады и самой делегации.Так, в интервью телеканалу "Дом" Кравчук заявил, что делегация будет выяснять на заседании контактной группы в среду, повлияли ли санкции в отношении ряда украинских политиков на работу группы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, украина, в мире

Кравчук назвал виновных в активизации военных действий в Донбассе

16:49 03.03.2021
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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КИЕВ, 3 мар - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что частота обстрелов в Донбассе увеличилась из-за активных действий президента, Верховной рады и самой делегации.
Так, в интервью телеканалу "Дом" Кравчук заявил, что делегация будет выяснять на заседании контактной группы в среду, повлияли ли санкции в отношении ряда украинских политиков на работу группы.
"А сегодня мы видим, что активность той стороны усилилась. "Тишина" стала менее "тишиной", нежели была, скажем, неделю назад. То есть, стреляют больше, есть много раненых, есть много контуженных... Наши попытки выяснить ситуацию пока не дают каких-то конкретных результатов. Но можно предполагать, что это реакция на нашу активность. А в последнее время и президент Владимир Зеленский, и Верховная Рада, и наша делегация в трехсторонней контактной группе значительно усилили активность", - сказал он в интервью.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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ДонбассЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
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