https://ria.ru/20210303/dialog-1599843526.html

США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности

США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности

США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T23:55

2021-03-03T23:55

2021-03-03T23:55

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом."Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности", - говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.

https://ria.ru/20210303/zakharova-1599836835.html

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россия, китай, сша, в мире