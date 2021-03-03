https://ria.ru/20210303/dialog-1599843526.html
США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности
США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности
США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T23:55
2021-03-03T23:55
2021-03-03T23:55
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом."Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности", - говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.
https://ria.ru/20210303/zakharova-1599836835.html
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