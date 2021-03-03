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США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности
США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности
США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T23:55
2021-03-03T23:55
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китай
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в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом."Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности", - говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.
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россия, китай, сша, в мире

США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности

23:55 03.03.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, говорится в переходных положениях стратегии национальной безопасности, которую распространил Белый дом.
"Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности", - говорится в 24-страничном документе, который распространил Белый дом.
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