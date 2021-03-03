https://ria.ru/20210303/diagnostika-1599683210.html

Юрист назвала методы обмана пациентов при лучевой диагностике

Юрист назвала методы обмана пациентов при лучевой диагностике

Бывает, что врачи предупреждают пациентов о технических характеристиках при проведении назначенного КТ или МРТ -исследования. Это необходимо, чтобы точно... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T01:25

2021-03-03T01:25

2021-03-03T01:25

диагностика

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бывает, что врачи предупреждают пациентов о технических характеристиках при проведении назначенного КТ или МРТ -исследования. Это необходимо, чтобы точно поставить диагноз. Но недобросовестные организации могут вводить вас в заблуждение относительно данных характеристик, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.К важным относятся такие сведения об используемом оборудовании: марка, год выпуска, срок эксплуатации, количество срезов и мощность. "Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ – не менее 1,5 тесла", - уточняет эксперт.Если у персонала медклиники нет ни техники, ни квалификации для проведения контрастного исследования, пациентов могут уговаривать отказаться от контраста – дескать, аппаратура и так "отличная". Соглашаться на это, если врач прописал именно такое исследование, нельзя. Есть разница между китайским и европейским оборудованием - последнее стоит дороже и в большинстве случаев рассчитано на более сложные задачи. Важно понимать, что предлагают вам в каждом конкретном случае. Не стоит соблазняться и слишком низкой ценой – в большинстве случаев за нее вы получите лишь формальное обследование. КТ и МРТ-исследования по протоколу занимают разное время. Если вам предлагают пройти их быстрее, важно понимать, что за это время можно выяснить лишь наличие грубых патологий. Быстрая диагностика оправдана лишь для тяжелых больных, чтобы оценить критичность ситуации, заключила Гриценко.

https://ria.ru/20201109/uchenye-1583742528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диагностика, здоровье - общество, общество