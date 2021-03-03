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Юрист назвала методы обмана пациентов при лучевой диагностике
Юрист назвала методы обмана пациентов при лучевой диагностике
Бывает, что врачи предупреждают пациентов о технических характеристиках при проведении назначенного КТ или МРТ -исследования. Это необходимо, чтобы точно... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T01:25
2021-03-03T01:25
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бывает, что врачи предупреждают пациентов о технических характеристиках при проведении назначенного КТ или МРТ -исследования. Это необходимо, чтобы точно поставить диагноз. Но недобросовестные организации могут вводить вас в заблуждение относительно данных характеристик, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.К важным относятся такие сведения об используемом оборудовании: марка, год выпуска, срок эксплуатации, количество срезов и мощность. "Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ – не менее 1,5 тесла", - уточняет эксперт.Если у персонала медклиники нет ни техники, ни квалификации для проведения контрастного исследования, пациентов могут уговаривать отказаться от контраста – дескать, аппаратура и так "отличная". Соглашаться на это, если врач прописал именно такое исследование, нельзя. Есть разница между китайским и европейским оборудованием - последнее стоит дороже и в большинстве случаев рассчитано на более сложные задачи. Важно понимать, что предлагают вам в каждом конкретном случае. Не стоит соблазняться и слишком низкой ценой – в большинстве случаев за нее вы получите лишь формальное обследование. КТ и МРТ-исследования по протоколу занимают разное время. Если вам предлагают пройти их быстрее, важно понимать, что за это время можно выяснить лишь наличие грубых патологий. Быстрая диагностика оправдана лишь для тяжелых больных, чтобы оценить критичность ситуации, заключила Гриценко.
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диагностика, здоровье - общество, общество

Юрист назвала методы обмана пациентов при лучевой диагностике

01:25 03.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник у магнитно-резонансного томографа (МРТ) в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник у магнитно-резонансного томографа (МРТ) в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Бывает, что врачи предупреждают пациентов о технических характеристиках при проведении назначенного КТ или МРТ -исследования. Это необходимо, чтобы точно поставить диагноз. Но недобросовестные организации могут вводить вас в заблуждение относительно данных характеристик, рассказала агентству "Прайм" председатель правления АНО "Центр урегулирования конфликтов в медицине" Ирина Гриценко.
К важным относятся такие сведения об используемом оборудовании: марка, год выпуска, срок эксплуатации, количество срезов и мощность. "Для современных исследований количество срезов для КТ должно быть не менее 64, мощность аппарата МРТ – не менее 1,5 тесла", - уточняет эксперт.
Если у персонала медклиники нет ни техники, ни квалификации для проведения контрастного исследования, пациентов могут уговаривать отказаться от контраста – дескать, аппаратура и так "отличная". Соглашаться на это, если врач прописал именно такое исследование, нельзя.
Есть разница между китайским и европейским оборудованием - последнее стоит дороже и в большинстве случаев рассчитано на более сложные задачи. Важно понимать, что предлагают вам в каждом конкретном случае. Не стоит соблазняться и слишком низкой ценой – в большинстве случаев за нее вы получите лишь формальное обследование.
КТ и МРТ-исследования по протоколу занимают разное время. Если вам предлагают пройти их быстрее, важно понимать, что за это время можно выяснить лишь наличие грубых патологий. Быстрая диагностика оправдана лишь для тяжелых больных, чтобы оценить критичность ситуации, заключила Гриценко.
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