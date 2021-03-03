https://ria.ru/20210303/deti-1599745898.html

Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей

Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто "втягивает... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:36

2021-03-03T13:36

2021-03-03T15:37

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто "втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".Он заметил, что Сеть часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых затрагивалась тема суицида. В частности, пресс-служба московского департамента образования и науки оповестила родителей в чатах о появлении призывов к самоубийству в приложении TikTok. Информацию подтвердил Роскомнадзор; ведомство уже ограничило доступ к 451 противоправному материалу.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посчитала, что этого недостаточно. Она направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила ведомство провести расследование и найти причастных к распространению контента.С 2017 года в России действует закон о защите от склонения к самоубийству.Государство защитит силовиков в СетиНа заседании коллегии ведомства Путин также обратил внимание на угрозы, с которыми полицейские сталкиваются в интернете. Так, после протестов в начале этого года в соцсетях и мессенджерах публиковали личные данные силовиков. Президент пообещал, что власти защитят их."Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена", — сказал он.Путин подчеркнул, что люди, втягивающие несовершеннолетних в незаконные и несанкционированные уличные акции, также нарушают закон. Он призвал реагировать и на эти действия.Тех, кто попытается "агрессивно воспрепятствовать" работе полиции и других правоохранительных структур, будут наказывать по всей строгости закона, резюмировал глава государства.Несогласованные протестные акции прошли в конце января — начале февраля в разных городах России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. В мероприятиях участвовали и несовершеннолетние.Силовики задерживали как организаторов акций, так и рядовых участников, многих из которых обвинили в нападении на полицейских.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Путин говорил, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/aktsii-1596884421.html

https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин призвал МВД не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья детей Путин призвал МВД не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья детей 2021-03-03T13:36 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество