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Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей
Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто "втягивает... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:36
2021-03-03T15:37
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто "втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".Он заметил, что Сеть часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых затрагивалась тема суицида. В частности, пресс-служба московского департамента образования и науки оповестила родителей в чатах о появлении призывов к самоубийству в приложении TikTok. Информацию подтвердил Роскомнадзор; ведомство уже ограничило доступ к 451 противоправному материалу.Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посчитала, что этого недостаточно. Она направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила ведомство провести расследование и найти причастных к распространению контента.С 2017 года в России действует закон о защите от склонения к самоубийству.Государство защитит силовиков в СетиНа заседании коллегии ведомства Путин также обратил внимание на угрозы, с которыми полицейские сталкиваются в интернете. Так, после протестов в начале этого года в соцсетях и мессенджерах публиковали личные данные силовиков. Президент пообещал, что власти защитят их."Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена", — сказал он.Путин подчеркнул, что люди, втягивающие несовершеннолетних в незаконные и несанкционированные уличные акции, также нарушают закон. Он призвал реагировать и на эти действия.Тех, кто попытается "агрессивно воспрепятствовать" работе полиции и других правоохранительных структур, будут наказывать по всей строгости закона, резюмировал глава государства.Несогласованные протестные акции прошли в конце января — начале февраля в разных городах России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. В мероприятиях участвовали и несовершеннолетние.Силовики задерживали как организаторов акций, так и рядовых участников, многих из которых обвинили в нападении на полицейских.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Путин говорил, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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Путин призвал МВД не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья детей
Путин призвал МВД не создавать дополнительных угроз для жизни и здоровья детей
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владимир путин, общество

Путин назвал "хорьковыми" цели тех, кто хладнокровно использует детей

13:36 03.03.2021 (обновлено: 15:37 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД призвал ведомства мониторить онлайн-пространство, чтобы выявлять тех, кто "втягивает несовершеннолетних в противоправные действия".
Он заметил, что Сеть часто используют для распространения детской порнографии, проституции, доведения несовершеннолетних до самоубийств.
"Но кто бы и под каким бы ни было предлогом, под каким бы ни было соусом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", — заявил Путин.
Ранее в соцсетях появились сообщения, в которых затрагивалась тема суицида. В частности, пресс-служба московского департамента образования и науки оповестила родителей в чатах о появлении призывов к самоубийству в приложении TikTok. Информацию подтвердил Роскомнадзор; ведомство уже ограничило доступ к 451 противоправному материалу.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посчитала, что этого недостаточно. Она направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором попросила ведомство провести расследование и найти причастных к распространению контента.
С 2017 года в России действует закон о защите от склонения к самоубийству.

Государство защитит силовиков в Сети

На заседании коллегии ведомства Путин также обратил внимание на угрозы, с которыми полицейские сталкиваются в интернете. Так, после протестов в начале этого года в соцсетях и мессенджерах публиковали личные данные силовиков. Президент пообещал, что власти защитят их.
"Активно прорабатывается законопроект, направленный на защиту сотрудников правоохранительных органов и их близких от любых угроз, в том числе в соцсетях. Государство, безусловно, исполнит свой долг: безопасность людей, которые стоят на страже закона и правопорядка, а также членов их семей будет обеспечена", — сказал он.
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Путин подчеркнул, что люди, втягивающие несовершеннолетних в незаконные и несанкционированные уличные акции, также нарушают закон. Он призвал реагировать и на эти действия.
Тех, кто попытается "агрессивно воспрепятствовать" работе полиции и других правоохранительных структур, будут наказывать по всей строгости закона, резюмировал глава государства.
Несогласованные протестные акции прошли в конце января — начале февраля в разных городах России, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. В мероприятиях участвовали и несовершеннолетние.
Силовики задерживали как организаторов акций, так и рядовых участников, многих из которых обвинили в нападении на полицейских.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Сам Путин говорил, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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