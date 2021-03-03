https://ria.ru/20210303/demonstranty-1599836432.html

В Ливане демонстранты заблокировали основные трассы

В Ливане демонстранты заблокировали основные трассы

Группы демонстрантов в среду вечером блокировали основные автомагистрали в городе Триполи на севере Ливана, в долине Бекаа близь главного пограничного перехода... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T22:10

2021-03-03T22:10

2021-03-03T22:11

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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группы демонстрантов в среду вечером блокировали основные автомагистрали в городе Триполи на севере Ливана, в долине Бекаа близь главного пограничного перехода с Сирией Маснаа и на юге страны в городе Сайда.Как передает корреспондент РИА Новости, тем временем в Бейруте сохраняется стабильная ситуация. Ближе к вечеру группе молодых людей удалось на 30 минут блокировать участок трассы, ведущей в аэропорт. В тоже время еще несколько десятков активистов подожгли покрышки в центре столицы на площади Павших, однако это не помешало движению транспорта.На площади Павших на данный момент находится до 30 активистов. Их действиям не препятствуют сотрудники правопорядка. В районе не наблюдается усилений армии и полиции.Во вторник по всему Ливану прошли акции протеста с блокировками дорог. Демонстранты перекрыли центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступили с требованием к властям начать реальные действия для вывода страны из экономического кризиса и улучшения жизненных условий населения. Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня десяти тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1,5 тысячи фунтов за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. При этом валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.

https://ria.ru/20210127/granata-1594878718.html

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бейрут, ливан, в мире