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В Ливане демонстранты заблокировали основные трассы
В Ливане демонстранты заблокировали основные трассы
Группы демонстрантов в среду вечером блокировали основные автомагистрали в городе Триполи на севере Ливана, в долине Бекаа близь главного пограничного перехода... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:10
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группы демонстрантов в среду вечером блокировали основные автомагистрали в городе Триполи на севере Ливана, в долине Бекаа близь главного пограничного перехода с Сирией Маснаа и на юге страны в городе Сайда.Как передает корреспондент РИА Новости, тем временем в Бейруте сохраняется стабильная ситуация. Ближе к вечеру группе молодых людей удалось на 30 минут блокировать участок трассы, ведущей в аэропорт. В тоже время еще несколько десятков активистов подожгли покрышки в центре столицы на площади Павших, однако это не помешало движению транспорта.На площади Павших на данный момент находится до 30 активистов. Их действиям не препятствуют сотрудники правопорядка. В районе не наблюдается усилений армии и полиции.Во вторник по всему Ливану прошли акции протеста с блокировками дорог. Демонстранты перекрыли центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступили с требованием к властям начать реальные действия для вывода страны из экономического кризиса и улучшения жизненных условий населения. Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня десяти тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1,5 тысячи фунтов за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. При этом валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.
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бейрут, ливан, в мире

В Ливане демонстранты заблокировали основные трассы

22:10 03.03.2021 (обновлено: 22:11 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПротестующие на улицах Бейрута
Протестующие на улицах Бейрута - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группы демонстрантов в среду вечером блокировали основные автомагистрали в городе Триполи на севере Ливана, в долине Бекаа близь главного пограничного перехода с Сирией Маснаа и на юге страны в городе Сайда.
Как передает корреспондент РИА Новости, тем временем в Бейруте сохраняется стабильная ситуация. Ближе к вечеру группе молодых людей удалось на 30 минут блокировать участок трассы, ведущей в аэропорт. В тоже время еще несколько десятков активистов подожгли покрышки в центре столицы на площади Павших, однако это не помешало движению транспорта.
На площади Павших на данный момент находится до 30 активистов. Их действиям не препятствуют сотрудники правопорядка. В районе не наблюдается усилений армии и полиции.
Во вторник по всему Ливану прошли акции протеста с блокировками дорог. Демонстранты перекрыли центр Бейрута и основные столичные трассы горящими покрышками, а также автомагистрали на юге, севере и востоке страны. Участники протестных акций выступили с требованием к властям начать реальные действия для вывода страны из экономического кризиса и улучшения жизненных условий населения. Волнения начались после того, как стоимость национальной валюты на черном рынке выросла до уровня десяти тысяч фунтов за доллар, в то время как официальный курс в банках сохраняется на уровне 1,5 тысячи фунтов за американский доллар. Ливанский фунт таким образом только за последние дни обесценился на 15-17%. При этом валютные счета вкладчиков в банках остаются замороженными с октября 2019 года, а цены на многие продукты выросли за это время более чем на 200%.
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