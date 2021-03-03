https://ria.ru/20210303/covindex-1599704697.html
Covindex снижается третью неделю подряд
Covindex снижается третью неделю подряд
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 февраля снизился третью... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:13
2021-03-03T10:13
2021-03-03T11:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 февраля снизился третью неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 70,9 пункта.Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 11%, до 62 рублей), перчаткам (на 8%, до 120 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 82 рублей). По трем товарам он остался на прежнем уровне: по туалетной бумаге - 62 рубля, по лимонам - 47 рублей, по гречке - 83 рубля. Вырос средний чек только по антисептикам (на 3%, до 296 рублей).Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 70,9 пункта.Объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем снизился на 13%. Аналитики "Платформы ОФД" отметили типичность такого падения для недели, следующей за периодом выплаты зарплат, а также тот фактор, что у россиян уже достаточно запасов средств индивидуальной защиты как дома, так и в офисах.Лидерами по снижению продаж стали перчатки (на 24%), медицинские маски (на 22%) и антисептики (на 20%). По остальным товарам "коронавирусной корзины" этот показатель тоже был меньше уровня предшествующей недели: по лимонам - на 15%, по мылу - на 10%, по туалетной бумаге - на 6%, по гречке - на 4%.
https://ria.ru/20210127/covindex-1594740022.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, экономика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 22 по 28 февраля снизился третью неделю подряд, опустившись еще на 2,6 пункта - до 70,9 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек снизился по медицинским маскам (на 11%, до 62 рублей), перчаткам (на 8%, до 120 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 82 рублей). По трем товарам он остался на прежнем уровне: по туалетной бумаге - 62 рубля, по лимонам - 47 рублей, по гречке - 83 рубля. Вырос средний чек только по антисептикам (на 3%, до 296 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 2,6 пункта и составил 70,9 пункта.
Объем продаж товаров набора в денежном выражении в среднем снизился на 13%. Аналитики "Платформы ОФД" отметили типичность такого падения для недели, следующей за периодом выплаты зарплат, а также тот фактор, что у россиян уже достаточно запасов средств индивидуальной защиты как дома, так и в офисах.
Лидерами по снижению продаж стали перчатки (на 24%), медицинские маски (на 22%) и антисептики (на 20%). По остальным товарам "коронавирусной корзины" этот показатель тоже был меньше уровня предшествующей недели: по лимонам - на 15%, по мылу - на 10%, по туалетной бумаге - на 6%, по гречке - на 4%.