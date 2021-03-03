https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

"Один в один с оригиналом": как мошенники продают в России ковид-паспорта

"Один в один с оригиналом": как мошенники продают в России ковид-паспорта

На фоне разговоров о введении ковид-паспортов активизировались мошенники. Кроме фальшивых справок об отсутствии коронавируса они предлагают сертификат, якобы... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:00

2021-03-03T08:00

2021-03-03T11:20

распространение коронавируса

пандемия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Максим Савостьянов, Алексей Аликин. На фоне разговоров о введении ковид-паспортов активизировались мошенники. Кроме фальшивых справок об отсутствии коронавируса они предлагают сертификат, якобы позволяющий пересекать любые границы без карантина и тестов. Кто и как продает фейковые документы — в материале РИА Новости.— Можно купить у вас ковид-паспорт?— Да, оформление в течение часа. От вас нужны: Ф. И. О., дата рождения, адрес регистрации, дата вакцинации, адрес доставки и номер для связи. Стоимость 2500 рублей. Половину платите до оформления, остальное — по факту изготовления.Так доверчивым и мнительным россиянам по телефону продают "ковид-паспорта" с доставкой на дом. Такого документа в стране нет и не предвидится, но предприимчивые торговцы наживаются на слухах о его появлении. В основном под видом "паспорта" предлагают поддельные сертификаты о вакцинации, реже ­­— справки об отсутствии коронавируса.Паспорт будущего С момента создания вакцины от коронавируса чиновники разных стран обсуждают вопрос о необходимости такого документа. Одни считают, что многим он облегчит перемещение по миру. Другие убеждены: недопустимо делить людей на два класса, обеспечивая привилегии вакцинированным.Пока только одно государство решилось на эксперимент: Израиль недавно ввел "зеленые паспорта" для привитых. Владельцы могут свободно посещать бары, бассейны, торговые центры и культурные мероприятия.Планируют ковид-паспорта и в Евросоюзе — ориентировочно летом 2021 года. Правда, участники виртуального саммита ЕС пока не договорились, будет ли отсутствие документа помехой для путешествий внутри Шенгена. Сейчас подтвержденная прививка от коронавируса облегчает въезд в Польшу, Румынию, Грецию и на Кипр.О том, чтобы принимать вакцинированных туристов без 14-дневного карантина, думают в Таиланде.Российские власти считают, что "говорить о необходимости введения единых паспортов вакцинации от COVID-19 пока преждевременно". Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Некоторые страны обсуждают идею "зеленого коридора" для восстановления туризма и открытия границ, где, возможно, будут учитывать и данные по вакцинированию", — рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.Разумеется, никакого финального решения по вакцинным паспортам нет: не определены формат и способы заверения, неизвестно, кто будет их выдавать и приводить данные о прививке к общему стандарту.Несмотря на это, продажа таких документов набирает обороты — вместе с ростом туризма.В обход прививкиК торговцам ковид-паспортами и сертификатами людей приводят проблемы с получением документов, подтверждающих прививку. Путешественники жалуются: во многих регионах их выдают с задержками."Прошло больше трех недель — сертификата нет. Написал три жалобы на Госуслугах, ответа нет. Пишут: передано на рассмотрение в Минздрав", — рассказывает на форуме житель Москвы.Другие путешественники просто не хотят прививаться.Таких запросов от желающих обойти установленные правила — сотни.Липа на все вкусыКорреспонденты РИА Новости нашли в соцсетях несколько десятков сообществ, предлагающих купить вакцинные паспорта или сертификат о прививке — мошенники часто подменяют понятия. Аудитория этих пабликов редко превышает 200 подписчиков — такие страницы долго не живут. Например, группа во "ВКонтакте" "Купить сертификат о вакцинации против ковида" просуществовала несколько дней. Там предлагали справки из "Гемотеста".Это не первый случай в практике лаборатории. Там отслеживают мошенников и передают информацию в правоохранительные органы. Как рассказал представитель медучреждения, по одному из их заявлений возбудили уголовное дело по статье 327 УК ("Подделка документов").Куда больше подписчиков собирают каналы продавцов подделок в Telegram. Например, "Лавку честного Сэма" читают свыше восьми тысяч человек. Тут продают не только ковид-паспорта, но и другие документы: от дипломов до водительских прав. За ковид-паспорт в "Лавке" просят 2000 рублей. Для заполнения дилерам необходимы адрес прописки или проживания, дата рождения, дата вакцинации, группа крови. География доставки включает не только Москву и Санкт-Петербург, но и Челябинск, Омск, Нижний Новгород, Волгоград, Тверь, Екатеринбург, Краснодар. Другие города также возможны, но "под заказ".Липовые сертификаты, как утверждают администраторы канала, внешне малоотличимы от настоящих — там якобы действительные печати медучреждений и врачей. Есть в продаже и пустые документы о вакцинации: такая бумага стоит от 300 до 600 рублей.На вопрос, реальные ли это печати и подписи врачей, дилер повторяет, что "документ везде пройдет". Корреспонденту прислали несколько фотографий сертификатов, похожих на настоящие. За них просят 2000 рублей.Фальшивый докторНекоторые изготовители липовых документов пытаются соответствовать имиджу настоящих врачей. Сайт "Медицинской клиники "Доктор Фил" предлагает целый набор услуг, включая оформление ковид-паспорта. Расположена клиника на выдуманной улице Октябристов в Москве.Посетителей таких сайтов сбивают с толку недостоверной информацией: "На лиц, которые имеют на руках "Сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", не накладывают ограничения: с работы не увольняют, штрафы не выписывают, выдают иммунный паспорт".Ресурс "МирМед" отвел под иммунные паспорта отдельную страницу. Тут посетителя уговаривают не оттягивать с оформлением — купить сейчас, пока не подорожало из-за массового спроса.Впрочем, по указанному на сайте телефону оператор отвечает, что иммунные паспорта временно не продают — до "распоряжения на государственном уровне об их введении". На сайте есть скан лицензии, выданной ООО "МирМед". По данным СПАРК, фирму ликвидировали еще в 2017-м. Бывшая совладелица Маргарита Габелко теперь занимается бизнесом, связанным с перевозками.Справки подшивают в делоС самого начала пандемии полиция не раз сообщала о поимке мошенников, сбывавших справки о сдаче теста на COVID. Так, в начале февраля в Новосибирске задержали троих торговцев поддельными медицинскими документами. Начиная с сентября 2020-го они продали авиапассажирам свыше 130 подделок.О торговцах иммунными паспортами и сертификатами МВД пока не отчитывалось.Тем не менее власти активно блокируют ресурсы мошенников в Сети.В пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что за время пандемии получили десятки судебных решений о пресечении распространения незаконной информации. Ведомство заблокировало и удалило интернет-ресурсы по 92 ссылкам.За оборот поддельных документов есть и уголовная ответственность — по статье 327 УК. Отвечать придется не только продавцам, но и покупателям, отмечает юрист Елена Могилевская.Эксперты советуют путешественникам брать информацию о требованиях для въезда в ту или иную страну только на сайтах МИД, Ростуризма, АТОР или в консульствах. Как подчеркивает Дмитрий Горин, мошенники орудуют даже на известных туристических форумах, вводя людей в заблуждение.

https://ria.ru/20200917/spravki-1577330010.html

https://ria.ru/20210228/pasport-1599129614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пандемия, коронавирус в россии, общество