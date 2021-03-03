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В Кремле заявили об актуальности Фултонской речи Черчилля
В Кремле заявили об актуальности Фултонской речи Черчилля
Многое в западном мировоззрении, обозначенное в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений сегодня и даже обогатилось более... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:09
2021-03-03T13:11
россия
нато
дмитрий песков
великобритания
уинстон черчилль
ссср
сша
безопасность
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многое в западном мировоззрении, обозначенное в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений сегодня и даже обогатилось более конфронтационными нотками, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что в этой связи России нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния.В пятницу, 5 марта, исполняется 75 лет знаменитой "Фултонской речи" Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало "холодной войны". На конференц-колле журналисты спросили у Пескова, стоит ли ее помнить и не пора ли менять некоторые структуры международной безопасности, обозначенные в документе. Пресс-секретарь президента отметил, что о речи никогда нельзя забывать, поскольку она является важной и эпохальной и "предопределила отношение целого ряда западных стран и западного мировоззрения" в отношении СССР.Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултоне заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала "холодной войны".
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россия, нато, дмитрий песков, великобритания, уинстон черчилль, ссср, сша, безопасность

В Кремле заявили об актуальности Фултонской речи Черчилля

13:09 03.03.2021 (обновлено: 13:11 03.03.2021)
 
© markmeynell.wordpress.comУинстон Черчилль
Уинстон Черчилль - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© markmeynell.wordpress.com
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многое в западном мировоззрении, обозначенное в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений сегодня и даже обогатилось более конфронтационными нотками, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в этой связи России нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния.
В пятницу, 5 марта, исполняется 75 лет знаменитой "Фултонской речи" Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало "холодной войны". На конференц-колле журналисты спросили у Пескова, стоит ли ее помнить и не пора ли менять некоторые структуры международной безопасности, обозначенные в документе. Пресс-секретарь президента отметил, что о речи никогда нельзя забывать, поскольку она является важной и эпохальной и "предопределила отношение целого ряда западных стран и западного мировоззрения" в отношении СССР.
"Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилась более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому, конечно, нужно об этом помнить и нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, которые были созданы, они действуют, работают, и они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния. Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты нашей страны", - добавил Песков.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября 2020, 02:46
Кулеба захотел докурить сигару Черчилля ради "победы над Россией"
Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултоне заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала "холодной войны".
 
РоссияНАТОДмитрий ПесковВеликобританияУинстон ЧерчилльСССРСШАБезопасность
 
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