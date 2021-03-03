https://ria.ru/20210303/cherchill-1599739430.html

В Кремле заявили об актуальности Фултонской речи Черчилля

В Кремле заявили об актуальности Фултонской речи Черчилля

Многое в западном мировоззрении, обозначенное в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений сегодня и даже обогатилось более... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:09

2021-03-03T13:09

2021-03-03T13:11

россия

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дмитрий песков

великобритания

уинстон черчилль

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сша

безопасность

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многое в западном мировоззрении, обозначенное в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений сегодня и даже обогатилось более конфронтационными нотками, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что в этой связи России нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния.В пятницу, 5 марта, исполняется 75 лет знаменитой "Фултонской речи" Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало "холодной войны". На конференц-колле журналисты спросили у Пескова, стоит ли ее помнить и не пора ли менять некоторые структуры международной безопасности, обозначенные в документе. Пресс-секретарь президента отметил, что о речи никогда нельзя забывать, поскольку она является важной и эпохальной и "предопределила отношение целого ряда западных стран и западного мировоззрения" в отношении СССР.Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултоне заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала "холодной войны".

https://ria.ru/20201009/kuleba-1578942975.html

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великобритания

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россия, нато, дмитрий песков, великобритания, уинстон черчилль, ссср, сша, безопасность