https://ria.ru/20210303/burya-1599703710.html

Ученые сообщили о двух всплесках магнитной бури

Ученые сообщили о двух всплесках магнитной бури

Сразу два всплеска магнитной бури произошло в течение прошедшей ночи, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:04

2021-03-03T10:04

2021-03-03T20:05

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сразу два всплеска магнитной бури произошло в течение прошедшей ночи, сообщает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.По данным ученых, слабые магнитные бури произошли до полуночи и в районе с 3 до 6 утра. До этого они полагали, что во второй половине ночи никаких бурь быть не должно было, а магнитосфера Земли должна была быть спокойной.Предыдущая магнитная буря была зафиксирована 1 марта и была среднего (умеренного) уровня.Всего в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/burya-1595398530.html

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