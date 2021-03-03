https://ria.ru/20210303/bratya-1599809799.html

Папа Римский приветствовал перевод его энциклики на русский

Папа Римский приветствовал перевод его энциклики на русский

Папа Римский Франциск назвал радостным сюрпризом перевод его послания Fratelli tutti ("Братья все") ну русский язык, который ранее выполнили издательский дом... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:26

2021-03-03T18:26

2021-03-03T18:26

религия и мировоззрение

религия

папа римский

новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

москва

ватикан

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал радостным сюрпризом перевод его послания Fratelli tutti ("Братья все") ну русский язык, который ранее выполнили издательский дом "Медина" и Международный мусульманский форум.Ватикан 4 октября 2020 года обнародовал новую энциклику (послание верующим) папы Римского Fratelli tutti – основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. В частности, папа в нем отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи.В конце декабря 2020 года ИД "Медина" и Международный мусульманский форум опубликовали первый русскоязычный перевод этой энциклики. Как уточнили в Совете муфтиев России, это сделано "в знак поддержки межрелигиозного диалога". 3 марта состоялась официальная презентация печатной версии русскоязычного издания энциклики. Как ранее уточнил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, этот перевод неофициальный, но им можно пользоваться."Я принял как прекрасный, радостный сюрприз новость о том, что энциклика "Все братья" была переведена на русский язык и будет представлена в Москве. Благодаря этому событию энциклика станет доступна множеству людей доброй воли, которые захотят сопоставить свои размышления с этим текстом. Меня также обрадовало и поразило, что именно Международный мусульманский форум (Muslim International Forum) подготовил этот русский перевод", - говорится в письме папы Римского, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.По словам понтифика, открытое и искреннее сопоставление своих размышлений с темами энциклики может содействовать диалогу религий. "На самом деле, братство возникает от признания единого Отца. Если мы все являемся детьми единого Отца, тогда можем звать друг друга братьями и, самое главное, жить как таковые", - заключил папа Франциск.В свою очередь апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д'Аниелло, выступая на презентации книги, напомнил, что папа Франциск вдохновился на написание этой энциклики после встречи с шейхом имамом Ахмад ат-Тайибом. "В рамках этой встречи мы выступили с совместным заявлением о том, что "Бог сотворил всех людей равными в правах, обязанностях и достоинстве, призвав их жить вместе, как братья и сестры", - сказал д'Аниелло, слова которого приводятся на сайте ДУМ РФ.Он привел отрывок из энциклики, где папа Франциск подчеркивает, что "потребность в более сильном духе братства" по сути основывается на всеобщей открытости любви. Всеобщая открытость, по словам апостольского нунция, должна воплощаться и в социальных усилиях, и в милосердии."Прежде всего, всеобщая открытость позволит нам понять и оценить другого, потому что настоящая любовь, вдохновляемая Богом, не может не рождать в сердцах всех нас желание взаимной помощи", - заключил д'Аниелло.

https://ria.ru/20201225/khristiane-1590939472.html

https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590918059.html

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