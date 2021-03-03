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Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика над Балтийским морем
Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика над Балтийским морем
Два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались в среду над Балтийским морем к границе России, их сопроводил российский Су-27, сообщает национальный центр управления РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:19
2021-03-03T20:25
россия
балтийское море
ввс сша
су-27
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались в среду над Балтийским морем к границе России, их сопроводил российский Су-27, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации."Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж СУ-27 идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы РФ не допущено."После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
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россия, балтийское море, ввс сша, су-27, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, в мире

Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика над Балтийским морем

20:19 03.03.2021 (обновлено: 20:25 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались в среду над Балтийским морем к границе России, их сопроводил российский Су-27, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж СУ-27 идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы РФ не допущено.
"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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РоссияБалтийское мореВВС СШАСу-27Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВ мире
 
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