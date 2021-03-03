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В ФСС назвали максимальную стоимость дня на больничном
В ФСС назвали максимальную стоимость дня на больничном
Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, минимальная - 426 рублей, рассказала замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:55
2021-03-03T11:06
россия
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, минимальная - 426 рублей, рассказала замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая.По ее словам, в целом бюджет ФСС - это 800 миллиардов рублей, 649 из которых составляют пособия по временной нетрудоспособности и материнству, а 98 миллиардов - это выплаты, связанные с несчастными случаями. Также у фонда есть агентские функции по обеспечению людей, в том числе техническими средствами реабилитации, оплатой санаторно-курортного лечения, оплатой родового сертификата, дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов. Такие направления финансируются из бюджета РФ."Если говорить о максимальном, то это 2434 рубля, это уже, конечно, совершенно другие суммы... в принципе, оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если соответственно ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доходов был выше, то соответственно и пособие будет выше ", - сказала Лотоцкая в интервью телеканалу "НТВ".Она пояснила, что при расчете оплаты больничного также учитывается стаж работы. Если у человека нет пятилетнего стажа работы, то пособие платится в размере 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет- в размере 80%, а свыше 8 лет - 100% от заработка, но не более чем 2400 рублей в день.Говоря о фальшивых больничных, замглавы ФСС также отметила, что цифровой больничный подделать нельзя в отличие от бумажного. Подлинность бумажного больничного можно проверить в ФСС.
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россия, общество

В ФСС назвали максимальную стоимость дня на больничном

10:55 03.03.2021 (обновлено: 11:06 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Максимальная стоимость дня на больничном составляет 2434 рубля, минимальная - 426 рублей, рассказала замглавы Фонда социального страхования (ФСС) Татьяна Лотоцкая.
По ее словам, в целом бюджет ФСС - это 800 миллиардов рублей, 649 из которых составляют пособия по временной нетрудоспособности и материнству, а 98 миллиардов - это выплаты, связанные с несчастными случаями. Также у фонда есть агентские функции по обеспечению людей, в том числе техническими средствами реабилитации, оплатой санаторно-курортного лечения, оплатой родового сертификата, дополнительного отпуска родителям детей-инвалидов. Такие направления финансируются из бюджета РФ.
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"Если говорить о максимальном, то это 2434 рубля, это уже, конечно, совершенно другие суммы... в принципе, оплата больничного листа зависит от вашего дохода за два предыдущих года. Если соответственно ваш доход был ниже минимального размера оплаты или равен ему, то будут вот эти самые 426 рублей. Если доходов был выше, то соответственно и пособие будет выше ", - сказала Лотоцкая в интервью телеканалу "НТВ".
Она пояснила, что при расчете оплаты больничного также учитывается стаж работы. Если у человека нет пятилетнего стажа работы, то пособие платится в размере 60% от среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет- в размере 80%, а свыше 8 лет - 100% от заработка, но не более чем 2400 рублей в день.
Говоря о фальшивых больничных, замглавы ФСС также отметила, что цифровой больничный подделать нельзя в отличие от бумажного. Подлинность бумажного больничного можно проверить в ФСС.
 
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