https://ria.ru/20210303/bodipozitiv-1599579195.html

"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив

"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив

“Девушки, которые лежат на диване, лопают плюшки и фотографируются в нижнем белье”: именно так многие понимают бодипозитив, но что он означает на самом деле? Откровенный разговор о дискриминации из-за веса (и о том, что полным людям платят меньше, чем худым), стыжении за полноту (которое часто имеет обратный эффект) и о принятии себя.

2021-03-03T12:00

2021-03-03T12:00

2021-03-03T12:00

правда тела

тело

подкаст

общество

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"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив "Девушки, которые лежат на диване, лопают плюшки и фотографируются в нижнем белье": именно так многие понимают бодипозитив, но что он означает на самом деле? Откровенный разговор о дискриминации из-за веса (и о том, что полным людям платят меньше, чем худым), стыжении за полноту (которое часто имеет обратный эффект) и о принятии себя. audio/mpeg

"Правда тела". Быть красивой при 148 кг: как работает бодипозитив "Девушки, которые лежат на диване, лопают плюшки и фотографируются в нижнем белье": именно так многие понимают бодипозитив, но что он означает на самом деле? Откровенный разговор о дискриминации из-за веса (и о том, что полным людям платят меньше, чем худым), стыжении за полноту (которое часто имеет обратный эффект) и о принятии себя. audio/mpeg

Почему ошибка считать, что “крупных людей никто не хочет”? Как излишний перфекционизм в отношении к своему телу (и любовь к пластике) делают женщин несчастными? И почему бодипозитив - это не только про вес? Объясняют лидер движения “Бодипозитив Россия”, амбассадор европейского движения “Bodypositive Catwalk”, модель plus-size Ева Росс и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.03:00 Что такое бодипозитив (и почему это не только про вес)04:45 “Я понимаю, что у меня дикая нагрузка на суставы - но я буду это декларативно отрицать”? Бодипозитив с точки зрения психологии07:40 Стыжение и дискриминация из-за веса. “Женился на плотненькой девушке, а хотел Галатею - она начинала полнеть, как защитная реакция”11:15 “Людям с лишним весом платят меньше, им приходится перерабатывать”12:30 Как отношение к весу зависит от культуры в обществе13:30 “Надувательство с магазинами плюс-сайз”: они наживаются на людях нестандартных размеров?16:00 “Назло всем натяну лосины и короткую маечку”. Насколько “шок-контент” вписывается в бодипозитив19:25 Пластические операции - это анти-бодипозитив? И когда они - злокачественный перфекционизм, который желает женщин несчастными24:50 Вес и секс. “Большой стереотип, что крупных людей никто не хочет”27:40 Ожирение - это пандемия. Не должны ли люди с лишним весом сами платить за свое лечение33:00 “Если ты себя не принял - ты не двинешься дальше?”35:00 “Может, нам сделать менее доступной еду, которая супер калорийная и в которой мало питательных веществ”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, тело, подкаст, общество