https://ria.ru/20210303/bitkoin-1599700004.html
Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина
Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина
Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:39
2021-03-03T09:39
2021-03-03T20:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
биткоин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_dbd39d3b5db3325ee07bd3a62ebb2302.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Сегодня психологический фон крипторынка можно характеризовать одним словом - реванш. Участники ориентированы на активные действия для получения компенсаций за прежние промахи... Эти настроения вполне могут привести биржевой курс (биткоина - ред.) к отметке в $51 000 за монету", - сказал Панушкин.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.11 мск рос в цене на 1,7% - до 49,35 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 0,5% - до 49,35 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась - примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.
https://ria.ru/20210226/bitkoin-1599051229.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152692/77/1526927752_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_7a8dc50d77fc09f85a8dad3a2a894935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, биткоин, экономика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Сегодня психологический фон крипторынка можно характеризовать одним словом - реванш. Участники ориентированы на активные действия для получения компенсаций за прежние промахи... Эти настроения вполне могут привести биржевой курс (биткоина - ред.) к отметке в $51 000 за монету", - сказал Панушкин.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.11 мск рос в цене на 1,7% - до 49,35 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 0,5% - до 49,35 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.
В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась - примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.