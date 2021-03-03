https://ria.ru/20210303/bitkoin-1599700004.html

Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина

Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина

Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:39

2021-03-03T09:39

2021-03-03T20:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

биткоин

экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Сегодня психологический фон крипторынка можно характеризовать одним словом - реванш. Участники ориентированы на активные действия для получения компенсаций за прежние промахи... Эти настроения вполне могут привести биржевой курс (биткоина - ред.) к отметке в $51 000 за монету", - сказал Панушкин.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.11 мск рос в цене на 1,7% - до 49,35 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 0,5% - до 49,35 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась - примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.

https://ria.ru/20210226/bitkoin-1599051229.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, биткоин, экономика