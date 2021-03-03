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Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина
Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина
Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:39
2021-03-03T20:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
биткоин
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин."Сегодня психологический фон крипторынка можно характеризовать одним словом - реванш. Участники ориентированы на активные действия для получения компенсаций за прежние промахи... Эти настроения вполне могут привести биржевой курс (биткоина - ред.) к отметке в $51 000 за монету", - сказал Панушкин.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.11 мск рос в цене на 1,7% - до 49,35 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 0,5% - до 49,35 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась - примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.
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россия, динамика курсов валют, биткоин, экономика

Эксперт спрогнозировал срок "реванша" курса биткоина

09:39 03.03.2021 (обновлено: 20:24 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники крипторынка настроены действовать активно, стоимость биткоина может достигнуть отметки в 51 тысячу долларов за монету к вечеру среды, сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"Сегодня психологический фон крипторынка можно характеризовать одним словом - реванш. Участники ориентированы на активные действия для получения компенсаций за прежние промахи... Эти настроения вполне могут привести биржевой курс (биткоина - ред.) к отметке в $51 000 за монету", - сказал Панушкин.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:56
Биткоин за сутки подешевел почти на 12%
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.11 мск рос в цене на 1,7% - до 49,35 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 0,5% - до 49,35 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января. На последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала резко снижаться после достижения нового исторического рекорда в 58 352 доллара.
В минувшую пятницу стоимость биткоина ощутимо снизилась - примерно до отметки в 44,5 тысячи долларов. За те сутки он подешевел почти на 12%.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютбиткоинЭкономика
 
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