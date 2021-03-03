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https://ria.ru/20210303/besogon-1599735246.html
Передача Михалкова "Бесогон" вернется в телеэфир
Передача Михалкова "Бесогон" вернется в телеэфир
Передача "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова вновь появится в эфире телеканала "Россия 24" 6 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера и в ВГТРК. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:51
2021-03-03T15:06
культура
евгений бекасов
никита михалков
вгтрк
медиа - общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Передача "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова вновь появится в эфире телеканала "Россия 24" 6 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера и в ВГТРК."По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24". Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших "Бесогонов" на YouTube, смогут посмотреть их на "России 24", - приводит слова Михалкова пресс-служба.По словам режиссера, его возвращение на канал "никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями".В свою очередь в ВГТРК подтвердили РИА Новости эту информацию."Программа "Бесогон" будет выходить в эфир в еженедельном формате с 6 марта. В мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова", - сообщил главный редактор вещателя Евгений Бекасов.Передача выходила на телеканале "Россия 24" до мая 2020 года, затем один из выпусков был снят с эфира и "Бесогон" выходил на официальном интернет-ресурсе программы.
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евгений бекасов, никита михалков, вгтрк, медиа - общество

Передача Михалкова "Бесогон" вернется в телеэфир

12:51 03.03.2021 (обновлено: 15:06 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову
Запуск тематического поезда, посвященного Сергею Михалкову - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Передача "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова вновь появится в эфире телеканала "Россия 24" 6 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера и в ВГТРК.
"По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24". Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших "Бесогонов" на YouTube, смогут посмотреть их на "России 24", - приводит слова Михалкова пресс-служба.
По словам режиссера, его возвращение на канал "никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями".
В свою очередь в ВГТРК подтвердили РИА Новости эту информацию.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 02.05.2020
2 мая 2020, 13:55
Бесогон и чад конспирологического кутежа
"Программа "Бесогон" будет выходить в эфир в еженедельном формате с 6 марта. В мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова", - сообщил главный редактор вещателя Евгений Бекасов.
Передача выходила на телеканале "Россия 24" до мая 2020 года, затем один из выпусков был снят с эфира и "Бесогон" выходил на официальном интернет-ресурсе программы.
 
КультураЕвгений БекасовНикита МихалковВГТРКМедиа - Общество
 
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