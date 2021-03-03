https://ria.ru/20210303/besogon-1599735246.html

Передача Михалкова "Бесогон" вернется в телеэфир

Передача Михалкова "Бесогон" вернется в телеэфир

Передача "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова вновь появится в эфире телеканала "Россия 24" 6 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера и в ВГТРК. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:51

2021-03-03T12:51

2021-03-03T15:06

культура

евгений бекасов

никита михалков

вгтрк

медиа - общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Передача "Бесогон" режиссера Никиты Михалкова вновь появится в эфире телеканала "Россия 24" 6 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе режиссера и в ВГТРК."По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш "БесогонТВ" возвращается на "Россию 24". Руководство канала обещало, что в течение майских праздников те зрители, которые не видели наших "Бесогонов" на YouTube, смогут посмотреть их на "России 24", - приводит слова Михалкова пресс-служба.По словам режиссера, его возвращение на канал "никак не изменит смысла и температуры разговоров со зрителями".В свою очередь в ВГТРК подтвердили РИА Новости эту информацию."Программа "Бесогон" будет выходить в эфир в еженедельном формате с 6 марта. В мае запланирована ретроспектива выпусков программы Никиты Михалкова", - сообщил главный редактор вещателя Евгений Бекасов.Передача выходила на телеканале "Россия 24" до мая 2020 года, затем один из выпусков был снят с эфира и "Бесогон" выходил на официальном интернет-ресурсе программы.

https://ria.ru/20200502/1570892282.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений бекасов, никита михалков, вгтрк, медиа - общество