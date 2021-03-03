Критики составили собственный рейтинг фильмов на Берлинале

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Критики, участвующие в Берлинском кинофестивале составляют свой рейтинг фильмов, его публикует журнал Screen на закрытой странице. На данный момент в нем лидирует фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление", представленный в основном конкурсе 71-го Берлинале.Черно-белая картина состоит из трех философских новелл. Это рассуждение режиссера на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.Они становятся катализатором размышлений и заставляют зрителей вместе с персонажами задумываться: о правильности сделанного выбора и свободе самовыражения.Неспешная картина Хон Сан Су получила 3,3 балла. Выше всего картину оценили критики из Франции и Великобритании (по четыре балла каждый), по три балла ей присудили критики из Германии, России, США.В прошлом году Хон Сан Су получил "Серебряного медведя" Берлинале за лучшую режиссуру фильма "Женщина, которая убежала".Второе место рейтинга делят венгерская драма "Естественный свет" о вопросах совести и ответственности человека во время Второй мировой войны. Ее снял Денеш Надь. Она получила 2,4 балла.Такая же оценка у картины румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно". Это история об учительнице, чье интимное видео попадает в Сеть. Его находят ученики, родители требуют отстранить преподавателя от работы. Жуде в необычном формате (повествование иногда напоминает ситком) поднимает тему двойных стандартов и лицемерия общества.Как признался сам режиссер, идея возникла после того, как он узнал об аналогичных случаях утечки интимных видео учителей, произошедших в Хорватии и Франции.Следом в рейтинге идут картины "Я твой мужчина" Марии Шредер с Дэном Стивенсом (два балла) и "Коробка памяти" ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа (1,8 балла).Берлинский кинофестиваль проходит в онлайн-формате с 1 по 5 марта.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Критики, участвующие в Берлинском кинофестивале составляют свой рейтинг фильмов, его публикует журнал Screen на закрытой странице. На данный момент в нем лидирует фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление", представленный в основном конкурсе 71-го Берлинале.
Черно-белая картина состоит из трех философских новелл. Это рассуждение режиссера на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.
Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.
Они становятся катализатором размышлений и заставляют зрителей вместе с персонажами задумываться: о правильности сделанного выбора и свободе самовыражения.
Такая же оценка у картины румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно". Это история об учительнице, чье интимное видео попадает в Сеть. Его находят ученики, родители требуют отстранить преподавателя от работы. Жуде в необычном формате (повествование иногда напоминает ситком) поднимает тему двойных стандартов и лицемерия общества.
Как признался сам режиссер, идея возникла после того, как он узнал об аналогичных случаях утечки интимных видео учителей, произошедших в Хорватии и Франции.
"Мы случайно начали обсуждать эту тему с друзьями, разгорелся спор. У всех были полярные мнения, дискуссия была очень жесткой. После этого я решил порассуждать о лицемерии общества и вопросах приемлемого и неприличного", — отметил Жуде на пресс-конференции, прошедшей онлайн.
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