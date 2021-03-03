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https://ria.ru/20210303/berlinale-1599736965.html
Критики составили собственный рейтинг фильмов на Берлинале
Критики составили собственный рейтинг фильмов на Берлинале
Критики, участвующие в Берлинском кинофестивале составляют свой рейтинг фильмов, его публикует журнал Screen на закрытой странице. На данный момент в нем... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:34
2021-03-03T16:34
германия
культура
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
южная корея
сша
берлин (город)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Критики, участвующие в Берлинском кинофестивале составляют свой рейтинг фильмов, его публикует журнал Screen на закрытой странице. На данный момент в нем лидирует фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление", представленный в основном конкурсе 71-го Берлинале.Черно-белая картина состоит из трех философских новелл. Это рассуждение режиссера на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.Они становятся катализатором размышлений и заставляют зрителей вместе с персонажами задумываться: о правильности сделанного выбора и свободе самовыражения.Неспешная картина Хон Сан Су получила 3,3 балла. Выше всего картину оценили критики из Франции и Великобритании (по четыре балла каждый), по три балла ей присудили критики из Германии, России, США.В прошлом году Хон Сан Су получил "Серебряного медведя" Берлинале за лучшую режиссуру фильма "Женщина, которая убежала".Второе место рейтинга делят венгерская драма "Естественный свет" о вопросах совести и ответственности человека во время Второй мировой войны. Ее снял Денеш Надь. Она получила 2,4 балла.Такая же оценка у картины румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно". Это история об учительнице, чье интимное видео попадает в Сеть. Его находят ученики, родители требуют отстранить преподавателя от работы. Жуде в необычном формате (повествование иногда напоминает ситком) поднимает тему двойных стандартов и лицемерия общества.Как признался сам режиссер, идея возникла после того, как он узнал об аналогичных случаях утечки интимных видео учителей, произошедших в Хорватии и Франции.Следом в рейтинге идут картины "Я твой мужчина" Марии Шредер с Дэном Стивенсом (два балла) и "Коробка памяти" ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа (1,8 балла).Берлинский кинофестиваль проходит в онлайн-формате с 1 по 5 марта.
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южная корея
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РИА Новости
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4.7
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германия, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, южная корея, сша, берлин (город)

Критики составили собственный рейтинг фильмов на Берлинале

16:34 03.03.2021
 
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021Кадр из фильма "Неудачный трах, или безумное порно"
Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Критики, участвующие в Берлинском кинофестивале составляют свой рейтинг фильмов, его публикует журнал Screen на закрытой странице. На данный момент в нем лидирует фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Вступление", представленный в основном конкурсе 71-го Берлинале.
Черно-белая картина состоит из трех философских новелл. Это рассуждение режиссера на темы встреч, расставаний, хрупкости отношений между близкими людьми.
Главные герои: парень, который пытается добиться встречи со своим отцом-доктором и девушка, которая переезжает из Южной Кореи в Берлин учиться моде. Потом в кадре появляются известный актер и успешная художница, друзья и родственники героев.
Они становятся катализатором размышлений и заставляют зрителей вместе с персонажами задумываться: о правильности сделанного выбора и свободе самовыражения.
© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Кадр из фильма "Вступление"

Кадр из фильма Введение
1 из 3

Кадр из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Сцена из фильма "Вступление"

Кадр из фильма Введение
2 из 3

Сцена из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)

Фрагмент из фильма "Вступление"

Кадр из фильма Введение
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
1 из 3

Кадр из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Вступление"

© Jeonwonsa Film Co.Production (2020)
Неспешная картина Хон Сан Су получила 3,3 балла. Выше всего картину оценили критики из Франции и Великобритании (по четыре балла каждый), по три балла ей присудили критики из Германии, России, США.
В прошлом году Хон Сан Су получил "Серебряного медведя" Берлинале за лучшую режиссуру фильма "Женщина, которая убежала".
Второе место рейтинга делят венгерская драма "Естественный свет" о вопросах совести и ответственности человека во время Второй мировой войны. Ее снял Денеш Надь. Она получила 2,4 балла.
© Фото : Campfilm (2020)

Кадр из фильма "Естественный свет"

Кадр из фильма Введение
1 из 3

Кадр из фильма "Естественный свет"

© Фото : Campfilm (2020)
© Фото : Campfilm (2020)

Сцена из фильма "Естественный свет"

Кадр из фильма Введение
2 из 3

Сцена из фильма "Естественный свет"

© Фото : Campfilm (2020)
© Фото : Campfilm (2020)

Фрагмент из фильма "Естественный свет"

Кадр из фильма Введение
3 из 3

Фрагмент из фильма "Естественный свет"

© Фото : Campfilm (2020)
1 из 3

Кадр из фильма "Естественный свет"

© Фото : Campfilm (2020)
2 из 3

Сцена из фильма "Естественный свет"

© Фото : Campfilm (2020)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Естественный свет"

© Фото : Campfilm (2020)
Такая же оценка у картины румынского режиссера Раду Жуде "Сумасшедшее порно". Это история об учительнице, чье интимное видео попадает в Сеть. Его находят ученики, родители требуют отстранить преподавателя от работы. Жуде в необычном формате (повествование иногда напоминает ситком) поднимает тему двойных стандартов и лицемерия общества.
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
1 из 3

Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Сцена из фильма "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
2 из 3

Сцена из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
© Silviu Ghetie / Micro Film 2021

Фрагмент из фильма "Сумасшедшее порно"

Кадр из фильма Неудачный трах, или безумное порно
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
1 из 3

Кадр из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
2 из 3

Сцена из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
3 из 3

Фрагмент из фильма "Сумасшедшее порно"

© Silviu Ghetie / Micro Film 2021
Как признался сам режиссер, идея возникла после того, как он узнал об аналогичных случаях утечки интимных видео учителей, произошедших в Хорватии и Франции.
"Мы случайно начали обсуждать эту тему с друзьями, разгорелся спор. У всех были полярные мнения, дискуссия была очень жесткой. После этого я решил порассуждать о лицемерии общества и вопросах приемлемого и неприличного", — отметил Жуде на пресс-конференции, прошедшей онлайн.
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

Кадр из фильма I’M YOUR MAN
1 из 4

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Фрагмент из фильма "Я твой мужчина"

Кадр из фильма I’M YOUR MAN
2 из 4

Фрагмент из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
© Abbout Productions (2021)

Кадр из фильма "Коробка памяти"

Кадр из фильма Memory Box
3 из 4

Кадр из фильма "Коробка памяти"

© Abbout Productions (2021)
© Abbout Productions (2021)

Фрагмент фильма "Коробка памяти"

Кадр из фильма Memory Box
4 из 4

Фрагмент фильма "Коробка памяти"

© Abbout Productions (2021)
1 из 4

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
2 из 4

Фрагмент из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
3 из 4

Кадр из фильма "Коробка памяти"

© Abbout Productions (2021)
4 из 4

Фрагмент фильма "Коробка памяти"

© Abbout Productions (2021)
Следом в рейтинге идут картины "Я твой мужчина" Марии Шредер с Дэном Стивенсом (два балла) и "Коробка памяти" ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа (1,8 балла).
Берлинский кинофестиваль проходит в онлайн-формате с 1 по 5 марта.
Кадр из фильма I’M YOUR MAN - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 21:04Культура
Берлинский кинофестиваль начался с фильма о любви к роботу
 
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