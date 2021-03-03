https://ria.ru/20210303/bashnya-1599683611.html
Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих
Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих
В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T01:52
2021-03-03T01:52
2021-03-03T01:52
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599683575_0:231:493:508_1920x0_80_0_0_52629227f66e149368d8bf8d543e8c55.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и область" во "ВКонтакте".Инцидент произошел в деревне Холмина Оленинского района. На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди начинают отбегать.Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20201221/kitay-1590156784.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599683575_0:185:493:555_1920x0_80_0_0_e86b0c9d6472e2df5e2176ff52c0b669.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, происшествия