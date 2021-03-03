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Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих
Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих
В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T01:52
2021-03-03T01:52
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и область" во "ВКонтакте".Инцидент произошел в деревне Холмина Оленинского района. На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди начинают отбегать.Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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тверская область, происшествия

Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих

01:52 03.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и область" во "ВКонтакте".
Инцидент произошел в деревне Холмина Оленинского района. На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди начинают отбегать.
Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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