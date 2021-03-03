https://ria.ru/20210303/bashnya-1599683611.html

Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих

Водонапорная башня упала на машину приехавших ее ремонтировать рабочих

В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T01:52

2021-03-03T01:52

2021-03-03T01:52

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. В Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль коммунальщиков, приехавших ее ремонтировать, видео происшествия опубликовано в паблике "ЧП. Тверь и область" во "ВКонтакте".Инцидент произошел в деревне Холмина Оленинского района. На кадрах видна группа работников, стоящих рядом с накренившейся конструкцией. В какой-то момент башня начинает заваливаться, а стоящие рядом люди начинают отбегать.Массивная конструкция рухнула прямо на автомобиль рабочих, буквально сравняв его с землей.По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20201221/kitay-1590156784.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия