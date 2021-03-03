https://ria.ru/20210303/bankomat-1599684300.html

Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку

Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку

Банкоматами в наше время пользуются практически все, и в целом они работают без нареканий. Но бывают случаи, когда клиенты получали поддельные купюры, рассказал РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T02:17

2021-03-03T02:17

2021-03-03T02:17

общество

ольга сулим

банкоматы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592840305_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_71925d0d83a1236e87fb7018f0373a62.jpg

МОСКВА, 3 марта – РИА Новости. Банкоматами в наше время пользуются практически все, и в целом они работают без нареканий. Но бывают случаи, когда клиенты получали поддельные купюры, рассказал агентству "Прайм" председатель коллеги Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.Большинство банкоматов с тех пор уже заменили на более современные, но в некоторых регионах сохранились и устаревшие модели. Во избежание проблем стоит потратить пару минут на проверку выданных денег рядом с устройством, считает она.Если вы обнаружили фальшивку, следует тут же позвать свидетеля и вызвать полицию. Факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера, которой оснащены все банкоматы, поэтому важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться вернуть "билет банка приколов" обратно. Бывает, что факт выдачи фальшивки был обнаружен за пределами видимости камер банкомата. Тогда стоит вернуться, зафиксировать его номер, написать заявление и ждать реакции от банка. Если ответа не последует, стоит обратиться в полицию или прокуратуру, заключила Сули

https://ria.ru/20210128/krazha-1594986746.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ольга сулим, банкоматы