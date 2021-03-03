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Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку
Банкоматами в наше время пользуются практически все, и в целом они работают без нареканий. Но бывают случаи, когда клиенты получали поддельные купюры, рассказал РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T02:17
2021-03-03T02:17
общество
ольга сулим
банкоматы
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МОСКВА, 3 марта – РИА Новости. Банкоматами в наше время пользуются практически все, и в целом они работают без нареканий. Но бывают случаи, когда клиенты получали поддельные купюры, рассказал агентству "Прайм" председатель коллеги Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.Большинство банкоматов с тех пор уже заменили на более современные, но в некоторых регионах сохранились и устаревшие модели. Во избежание проблем стоит потратить пару минут на проверку выданных денег рядом с устройством, считает она.Если вы обнаружили фальшивку, следует тут же позвать свидетеля и вызвать полицию. Факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера, которой оснащены все банкоматы, поэтому важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться вернуть "билет банка приколов" обратно. Бывает, что факт выдачи фальшивки был обнаружен за пределами видимости камер банкомата. Тогда стоит вернуться, зафиксировать его номер, написать заявление и ждать реакции от банка. Если ответа не последует, стоит обратиться в полицию или прокуратуру, заключила Сули
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общество, ольга сулим, банкоматы

Адвокат дала совет, как быть, если банкомат выдал фальшивку

02:17 03.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 марта – РИА Новости. Банкоматами в наше время пользуются практически все, и в целом они работают без нареканий. Но бывают случаи, когда клиенты получали поддельные купюры, рассказал агентству "Прайм" председатель коллеги Адвокатов "Сулим и партнеры" Ольга Сулим.
"Вероятность получения сувенирной бумажки вместо реальных денег, конечно, крайне мала, но летом 2018 года прогремело одно дело: виновный положил на карту фальшивки, а устройство их приняло. Вследствие этого незаконным способом были получены банковские средства", - говорит адвокат.
Большинство банкоматов с тех пор уже заменили на более современные, но в некоторых регионах сохранились и устаревшие модели. Во избежание проблем стоит потратить пару минут на проверку выданных денег рядом с устройством, считает она.
Если вы обнаружили фальшивку, следует тут же позвать свидетеля и вызвать полицию. Факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера, которой оснащены все банкоматы, поэтому важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться вернуть "билет банка приколов" обратно.
Бывает, что факт выдачи фальшивки был обнаружен за пределами видимости камер банкомата. Тогда стоит вернуться, зафиксировать его номер, написать заявление и ждать реакции от банка. Если ответа не последует, стоит обратиться в полицию или прокуратуру, заключила Сули
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