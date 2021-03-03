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В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов за год
В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов за год
В 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, заявил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:18
2021-03-03T14:18
владимир колокольцев
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года, а уже в мае стало известно о первом задержании – в Томске под эту статью попал местный криминальный авторитет.За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.Кроме того, сотрудники полиции пресекли деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд в РФ за прошедший год, сообщил Колокольцев."Пресечена деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ)", - сказал он.
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владимир колокольцев, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия

В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов за год

14:18 03.03.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В 2020 году 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье о высшем положении в преступной иерархии, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"К уголовной ответственности привлечено 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД по итогам 2020 года.
Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в УК РФ в апреле 2019 года, а уже в мае стало известно о первом задержании – в Томске под эту статью попал местный криминальный авторитет.
За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.
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Кроме того, сотрудники полиции пресекли деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных банд в РФ за прошедший год, сообщил Колокольцев.
"Пресечена деятельность около 10 тысяч лидеров и активных участников организованных преступных групп (ОПГ)", - сказал он.
 
Владимир КолокольцевРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
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