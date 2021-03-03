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В Южной Корее два человека умерли после прививки AstraZeneca
В Южной Корее два человека умерли после прививки AstraZeneca
Южная Корея расследует два случая смерти пожилых пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у обоих были сопутствующие заболевания, передает агентство... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:50
2021-03-03T09:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
чон се гюн
коронавирусы
кенгидо
astrazeneca
германия
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. Южная Корея расследует два случая смерти пожилых пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у обоих были сопутствующие заболевания, передает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.Первый случай произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. Человек 50 с лишним лет получил прививку 26 февраля. Он был госпитализирован во вторник утром с симптомами сердечной недостаточности и затрудненным дыханием, ему оказали помощь и состояние улучшилось. Однако симптомы повторились в среду утром, после пациент скончался. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта.Еще один пациент в больнице по уходу за пожилыми скончался в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо. Ему было 63 года, он умер утром в среду через четыре дня после прививки. У пациента было цереброваскулярное заболевание, затем проявлялись побочные эффекты в виде жара, проявлялась пневмония и сепсис. Несмотря на лечение, его состояние ухудшилось, и пациента перевезли в обычную больницу, где он скончался.Власти расследуют эти случаи на предмет связи с вакцинацией AstraZeneca.В целом в Южной Корее зарегистрировано уже 207 случаев побочных эффектов в результате прививки, что составляет 0,24% от 87 428 вакцинированных в стране. Вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране 26 февраля, а первую партию вакцины Pfizer начали ставить медработникам, работающим с больными COVID-19, с 27 февраля.В то же время премьер-министр страны Чон Се Гюн попросил органы здравоохранения рассмотреть выдачу разрешения на использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше. Вакцина получила разрешение на использование в Южной Корее, но для людей от 18 до 65 лет. Вопрос о вакцинации этим препаратом пациентов старшего возраста должен был быть решен после предоставления компанией AstraZeneca дополнительных данных клинических испытаний в этой группе примерно в начале апреля. Премьер-министр сослался на то, что Франция недавно разрешила использование этой вакцины для людей в возрасте от 65 до 74 лет, а в Германии уже идет рассмотрение этого вопроса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/ukraina-1599065771.html
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коронавирус covid-19, чон се гюн, коронавирусы, кенгидо, astrazeneca , германия, южная корея, в мире

В Южной Корее два человека умерли после прививки AstraZeneca

09:50 03.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СЕУЛ, 3 мар – РИА Новости. Южная Корея расследует два случая смерти пожилых пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca, у обоих были сопутствующие заболевания, передает агентство Рёнхап со ссылкой на органы здравоохранения.
Первый случай произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. Человек 50 с лишним лет получил прививку 26 февраля. Он был госпитализирован во вторник утром с симптомами сердечной недостаточности и затрудненным дыханием, ему оказали помощь и состояние улучшилось. Однако симптомы повторились в среду утром, после пациент скончался. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта.
Еще один пациент в больнице по уходу за пожилыми скончался в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо. Ему было 63 года, он умер утром в среду через четыре дня после прививки. У пациента было цереброваскулярное заболевание, затем проявлялись побочные эффекты в виде жара, проявлялась пневмония и сепсис. Несмотря на лечение, его состояние ухудшилось, и пациента перевезли в обычную больницу, где он скончался.
Власти расследуют эти случаи на предмет связи с вакцинацией AstraZeneca.
Препарат от коронавируса Oxford/AstraZenec в Центральной районной больнице Ивано-Франковской области на Украине - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
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На Украине выявили первые побочные эффекты от вакцины Oxford/AstraZeneca
В целом в Южной Корее зарегистрировано уже 207 случаев побочных эффектов в результате прививки, что составляет 0,24% от 87 428 вакцинированных в стране. Вакцинация препаратом AstraZeneca началась в стране 26 февраля, а первую партию вакцины Pfizer начали ставить медработникам, работающим с больными COVID-19, с 27 февраля.
В то же время премьер-министр страны Чон Се Гюн попросил органы здравоохранения рассмотреть выдачу разрешения на использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте 65 лет и старше. Вакцина получила разрешение на использование в Южной Корее, но для людей от 18 до 65 лет. Вопрос о вакцинации этим препаратом пациентов старшего возраста должен был быть решен после предоставления компанией AstraZeneca дополнительных данных клинических испытаний в этой группе примерно в начале апреля. Премьер-министр сослался на то, что Франция недавно разрешила использование этой вакцины для людей в возрасте от 65 до 74 лет, а в Германии уже идет рассмотрение этого вопроса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Чон Се ГюнКоронавирусыКенгидоAstraZenecaГерманияЮжная КореяВ мире
 
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