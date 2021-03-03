https://ria.ru/20210303/astrazeneca-1599687516.html

Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca

Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca

Вакцина компании AstraZeneca от коронавируса, которая ранее прошла сертификацию в ЕС, эффективна, однако немцы воспринимают ее несколько скептически из-за... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T05:21

2021-03-03T05:21

2021-03-03T17:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

astrazeneca

германия

в мире

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БЕРЛИН, 3 мар — РИА Новости. Вакцина компании AstraZeneca от коронавируса, которая ранее прошла сертификацию в ЕС, эффективна, однако немцы воспринимают ее несколько скептически из-за плохой информационной кампании, заявил РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при Институте медицины Бранденбурга профессор Франк Т. Хуферт.По данным Института Роберта Коха, в настоящее время на складах в Германии находится более одного миллиона доз вакцины англо-шведской фирмы AstraZeneca, в ближайшее время в страну поступят еще 1,7 миллиона доз. Согласно принятому в ФРГ национальному плану вакцинации, к приоритетной группе для получения вакцины относятся люди старше 80 лет и сотрудники домов престарелых, отделений интенсивной терапии в больницах. За ними следуют люди старше 70 лет и больные с определенными сложными заболеваниями. Вакцина AstraZeneca применяется в Германии для прививок людям младше 64 лет. Поэтому большое количество доз вакцины остается пока невостребованным, несмотря на общий дефицит препаратов для профилактики коронавируса.Правительство ФРГ также указывает на то, что вакцина компании AstraZeneca была сертифицирована в общем порядке в ЕС, рекомендована немецким регулятором к использованию для определенной возрастной группы, это эффективная и безопасная вакцина, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что сотрудники полиции Берлина, которые входят в столице в приоритетную группу для получения вакцины от коронавируса, сомневаются в эффективности препарата компании AstraZeneca, а также выражают опасения в связи с нежелательными побочными эффектами. Для нужд полиции город выделил 24 тысячи доз вакцины AstraZeneca. В Минздраве ФРГ отказались комментировать это сообщение, сославшись на то, что не владеют информацией об оценке препарата в отдельных ведомствах. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан опроверг в середине февраля сообщения СМИ о том, что в регионах медицинский персонал массово отказывается от вакцины AstraZeneca из-за ее незначительной эффективности, в частности, против южноафриканской мутации вируса.Он добавил, что "никаких аргументов против вакцины AstraZeneca просто нет", пояснив, что в настоящее время "все, кто может, должны сделать прививку" от коронавируса. Касаясь вопроса о приоритетных группах для вакцинации в ФРГ, Хуферт заявил, что это центральное условие для защиты особенно уязвимых возрастных и профессиональных групп.Важно, чтобы прививки в первую очередь получили люди, которые находятся в тесном контакте с потенциальными больными, подчеркнул вирусолог.Отвечая на вопрос РИА Новости, насколько возможно провести подобную кампанию по вакцинации без того, чтобы законодательно обязать всех граждан делать прививки, эксперт пояснил, что подобное предложение "сейчас в Германии не может быть поддержано". Важно "сделать столько прививок, сколько возможно, любой вакциной, которая сертифицирована в Европе, то есть технически надежной и эффективной", считает он.Касаясь вакцины AstraZeneca, вирусолог добавил, что она "довольно эффективна", по последним данным из Шотландии, уже после первого использования "обеспечивает широкую защиту" от коронавируса, как все векторные вакцины, например, как российский "Спутник V", который "пока не допущен в ЕС, однако подобные переговоры идут".

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , германия, в мире