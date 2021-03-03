https://ria.ru/20210303/armeniya-1599771443.html

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении

В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Армении Арой Айвазяном подчеркнул... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:34

2021-03-03T15:34

2021-03-03T15:34

ситуация в армении

ара айвазян

жозеп боррель

никол пашинян

брюссель

евросоюз

ереван

армения

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Армении Арой Айвазяном подчеркнул серьезность внутренней ситуации, с которой столкнулась страна, а также призвал все стороны политического кризиса к диалогу, говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.В документе уточняется, что разговор состоялся 2 марта."В разговоре о последних событиях верховный представитель отметил серьезность вызовов, с которыми Армения сталкивается в этот момент. Он выразил необходимость для всех сил разрешать возникающие политические разногласия мирным путем посредством диалога, а также в строгом соответствии с принципами и процессами парламентской демократической системы", - указывается в заявлении.Сообщается, что стороны также обсудили вступление в силу 1 марта этого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, его важность для двухсторонних отношений, а также поддержку реформ в Армении со стороны Евросоюза.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Ранее в армянском МИД заявили о полноценном вступлении в силу с 1 марта соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Отмечалось, что соглашение, подписанное 24 ноября 2017 года в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе, выводит на новый уровень двусторонние отношения между Арменией и Европейским союзом, регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599762721.html

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599492561.html

брюссель

ереван

армения

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ситуация в армении, ара айвазян, жозеп боррель, никол пашинян, брюссель, евросоюз, ереван, армения, в мире