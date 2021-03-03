В Евросоюзе прокомментировали ситуацию в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян
БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в телефонном разговоре с главой МИД Армении Арой Айвазяном подчеркнул серьезность внутренней ситуации, с которой столкнулась страна, а также призвал все стороны политического кризиса к диалогу, говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В документе уточняется, что разговор состоялся 2 марта.
"В разговоре о последних событиях верховный представитель отметил серьезность вызовов, с которыми Армения сталкивается в этот момент. Он выразил необходимость для всех сил разрешать возникающие политические разногласия мирным путем посредством диалога, а также в строгом соответствии с принципами и процессами парламентской демократической системы", - указывается в заявлении.
Сообщается, что стороны также обсудили вступление в силу 1 марта этого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения, его важность для двухсторонних отношений, а также поддержку реформ в Армении со стороны Евросоюза.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Ранее в армянском МИД заявили о полноценном вступлении в силу с 1 марта соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Отмечалось, что соглашение, подписанное 24 ноября 2017 года в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе, выводит на новый уровень двусторонние отношения между Арменией и Европейским союзом, регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.