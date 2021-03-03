https://ria.ru/20210303/arest-1599780988.html

Члена московской УИК арестовали за нападение на омоновца

Члена московской УИК арестовали за нападение на омоновца

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО члена одной из столичных участковых избирательных комиссий (УИК) Романа Пичужина по делу о нападении на омоновца на... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:35

2021-03-03T16:35

2021-03-03T16:40

майя гришина

омон россии

цик рф

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО члена одной из столичных участковых избирательных комиссий (УИК) Романа Пичужина по делу о нападении на омоновца на несогласованной акции, сообщил РИА Новости в суде."Пресненским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля в отношении Пичужина Романа", - сказала собеседница агентства.Пичужин – единственный из членов московских УИКов, проходящих по уголовному делу в связи с несогласованными митингами этой зимы.Как сообщал Следственный комитет, 31 января мужчина в ходе "несанкционированного мероприятия вблизи Комсомольской площади нанес сотруднику ОМОНа удар кулаком в область туловища".Имя в релизе не указывалось, только должность, но вскоре СМИ идентифицировали фигуранта как члена УИК №2990 в Северном Тушино с правом решающего голоса Романа Пичужина. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.Уголовное дело в отношении Пичужина возбудил лично руководитель столичного управления СК РФ, отмечалось в релизе. Судя по сайту главка, эту должность занимает полковник Андрей Стрижов. Пичужину грозит реальный срок заключения.Как объясняла РИА Новости в этой связи секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, неснятая и непогашенная судимость у члена УИКа с правом решающего голоса является основанием для досрочного прекращения его полномочий.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.

https://ria.ru/20210218/arest-1598104358.html

https://ria.ru/20210127/sledstvie-1594773520.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя гришина, омон россии, цик рф, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия