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https://ria.ru/20210303/allinclusive-1599701313.html
"Ъ": в России появятся стандарты all inclusive
"Ъ": в России появятся стандарты all inclusive
Власти планируют внедрить в России стандарты all inclusive, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:48
2021-03-03T13:12
туризм
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Власти планируют внедрить в России стандарты all inclusive, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают вопрос системы "все включено". В ведомстве уточнили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: одни вводят пятиразовое питание, другие — круглосуточный доступ к еде, третьи предоставляют алкоголь, четвертые — нет.Для стандартизации услуг агентство намерено скорректировать действующие правила классификации, выделив категории "все включено" и "ультра все включено".По мнению экспертов, нововведение вряд ли увеличит долю отелей, предлагающих услуги all inclusive, поскольку в системе заинтересованы только средства размещения, в которых более 100-150 номеров.
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дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

"Ъ": в России появятся стандарты all inclusive

09:48 03.03.2021 (обновлено: 13:12 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВнутренний интерьер номера гостиничного комплекса в Сочи
Внутренний интерьер номера гостиничного комплекса в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 3 мар РИА Новости. Власти планируют внедрить в России стандарты all inclusive, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.
В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают вопрос системы "все включено". В ведомстве уточнили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: одни вводят пятиразовое питание, другие — круглосуточный доступ к еде, третьи предоставляют алкоголь, четвертые — нет.
Для стандартизации услуг агентство намерено скорректировать действующие правила классификации, выделив категории "все включено" и "ультра все включено".
По мнению экспертов, нововведение вряд ли увеличит долю отелей, предлагающих услуги all inclusive, поскольку в системе заинтересованы только средства размещения, в которых более 100-150 номеров.
Девушка у отеля Мрия Резорт - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 12:41Туризм
Названы регионы России, где туристы чаще выбирают дорогие номера в отелях
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
 
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