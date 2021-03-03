https://ria.ru/20210303/allinclusive-1599701313.html

"Ъ": в России появятся стандарты all inclusive

"Ъ": в России появятся стандарты all inclusive

Власти планируют внедрить в России стандарты all inclusive, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:48

2021-03-03T09:48

2021-03-03T13:12

туризм

дмитрий чернышенко

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Власти планируют внедрить в России стандарты all inclusive, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко Ростуризму.В Ростуризме подтвердили, что прорабатывают вопрос системы "все включено". В ведомстве уточнили, что сейчас российские отели по-разному трактуют этот формат: одни вводят пятиразовое питание, другие — круглосуточный доступ к еде, третьи предоставляют алкоголь, четвертые — нет.Для стандартизации услуг агентство намерено скорректировать действующие правила классификации, выделив категории "все включено" и "ультра все включено".По мнению экспертов, нововведение вряд ли увеличит долю отелей, предлагающих услуги all inclusive, поскольку в системе заинтересованы только средства размещения, в которых более 100-150 номеров.

https://ria.ru/20210220/oteli-1598150753.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество