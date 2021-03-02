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В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов
В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов
Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 14 марта. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T19:23
2021-03-02T19:23
2021-03-02T21:41
бездомные животные
общество
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 14 марта.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. Животные-участники выставки привиты, чипированы и готовы стать домашними. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов и много ярких эмоций. Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов. Можно принести корм, лекарства и игрушки.Выставка пройдет 14 марта в общественно-деловом пространстве "Басманный двор" по адресу: ул. Бауманская д.15 с 12.00 до 18.00 Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о правилах передвижения домашних животных в большом городе и о перевозке питомца в общественном транспорте. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.
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РИА Новости
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РИА Новости
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бездомные животные, общество
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости
. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна
" проведет выставку-пристройство собак и кошек 14 марта.
Цель акции - найти хозяев для более 100 чудесных кошек и собак, которые мечтают о настоящей семье — сообщили в центре.
Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков.
Животные-участники выставки привиты, чипированы и готовы стать домашними. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов и много ярких эмоций.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов. Можно принести корм, лекарства и игрушки.
Выставка пройдет 14 марта в общественно-деловом пространстве "Басманный двор" по адресу: ул. Бауманская д.15 с 12.00 до 18.00
Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о правилах передвижения домашних животных в большом городе и о перевозке питомца в общественном транспорте.
Все подробности
о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах
Центра.