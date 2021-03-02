https://ria.ru/20210302/zhivotnye-1599655184.html

В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов

В Москве пройдет выставка-пристройство собак и кошек из приютов

Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 14 марта. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T19:23

2021-03-02T19:23

2021-03-02T21:41

бездомные животные

общество

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" проведет выставку-пристройство собак и кошек 14 марта.Чтобы стать законным хозяином питомца, потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании животного. А чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее, партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков. Животные-участники выставки привиты, чипированы и готовы стать домашними. На мероприятии гостей ожидает также благотворительный маркет, розыгрыши призов и много ярких эмоций. Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. На территории выставки будет организован пункт сбора помощи для животных из приютов. Можно принести корм, лекарства и игрушки.Выставка пройдет 14 марта в общественно-деловом пространстве "Басманный двор" по адресу: ул. Бауманская д.15 с 12.00 до 18.00 Представители Департамента транспорта Москвы и специалисты Центра "Юна" подготовили лекцию, в которой расскажут о правилах передвижения домашних животных в большом городе и о перевозке питомца в общественном транспорте. Все подробности о событии и его программе можно найти на официальных ресурсах Центра.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бездомные животные, общество