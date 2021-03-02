https://ria.ru/20210302/zakonoproekt-1599573550.html

Глава Приамурья оценил законопроект об обязательной эвакуации при ЧС

Глава Приамурья оценил законопроект об обязательной эвакуации при ЧС

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал очень важным для региона внесённый правительством РФ в Госдуму законопроект, который обязывает россиян покидать РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:29

2021-03-02T12:29

2021-03-02T12:29

россия

василий орлов

евгений зиничев

госдума рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал очень важным для региона внесённый правительством РФ в Госдуму законопроект, который обязывает россиян покидать зону ЧС, если такое решение принимается властями.Правительство РФ внесло в ГД законопроект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится обязанность для граждан РФ эвакуироваться из зоны ЧС в момент получения такой информации. Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"."Для нас очень важно, что правительство РФ предложило сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной на федеральном уровне. Пробел в законодательстве, который допускает то, что люди подвергают свои жизни, жизни своих детей и жизни спасателей опасности, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку и со стороны правительства", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья говорил о необходимости ввести на законодательном уровне обязательную эвакуацию из зон ЧС на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным и главой МЧС Евгением Зиничевым летом 2019 года, когда в регионе проходил паводок.Тогда некоторые жители Приамурья оставались в затопленных домах, на крышах, отказывались эвакуироваться. Спасателям приходилось с риском для жизни доставлять им продукты питания и воду, для этого задействовали шесть вертолетов, которые в том числе совершали рейсы во время тумана.

https://ria.ru/20210218/sovfed-1597995761.html

https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html

россия

амурская область

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россия, василий орлов, евгений зиничев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, амурская область, общество