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Глава Приамурья оценил законопроект об обязательной эвакуации при ЧС
Глава Приамурья оценил законопроект об обязательной эвакуации при ЧС
Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал очень важным для региона внесённый правительством РФ в Госдуму законопроект, который обязывает россиян покидать РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:29
2021-03-02T12:29
россия
василий орлов
евгений зиничев
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал очень важным для региона внесённый правительством РФ в Госдуму законопроект, который обязывает россиян покидать зону ЧС, если такое решение принимается властями.Правительство РФ внесло в ГД законопроект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится обязанность для граждан РФ эвакуироваться из зоны ЧС в момент получения такой информации. Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"."Для нас очень важно, что правительство РФ предложило сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной на федеральном уровне. Пробел в законодательстве, который допускает то, что люди подвергают свои жизни, жизни своих детей и жизни спасателей опасности, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку и со стороны правительства", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья говорил о необходимости ввести на законодательном уровне обязательную эвакуацию из зон ЧС на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным и главой МЧС Евгением Зиничевым летом 2019 года, когда в регионе проходил паводок.Тогда некоторые жители Приамурья оставались в затопленных домах, на крышах, отказывались эвакуироваться. Спасателям приходилось с риском для жизни доставлять им продукты питания и воду, для этого задействовали шесть вертолетов, которые в том числе совершали рейсы во время тумана.
https://ria.ru/20210218/sovfed-1597995761.html
https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html
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россия, василий орлов, евгений зиничев, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, амурская область, общество

Глава Приамурья оценил законопроект об обязательной эвакуации при ЧС

12:29 02.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал очень важным для региона внесённый правительством РФ в Госдуму законопроект, который обязывает россиян покидать зону ЧС, если такое решение принимается властями.
Правительство РФ внесло в ГД законопроект, которым исключается правовая неопределенность проведения эвакуации при ЧС, а также вводится обязанность для граждан РФ эвакуироваться из зоны ЧС в момент получения такой информации. Изменения вносятся в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
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"Для нас очень важно, что правительство РФ предложило сделать эвакуацию из зоны ЧС обязательной на федеральном уровне. Пробел в законодательстве, который допускает то, что люди подвергают свои жизни, жизни своих детей и жизни спасателей опасности, нужно устранять. Мы совместно с депутатами направляли законодательную инициативу в федеральные структуры и рады, что она нашла поддержку и со стороны правительства", - сообщил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья говорил о необходимости ввести на законодательном уровне обязательную эвакуацию из зон ЧС на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным и главой МЧС Евгением Зиничевым летом 2019 года, когда в регионе проходил паводок.
Тогда некоторые жители Приамурья оставались в затопленных домах, на крышах, отказывались эвакуироваться. Спасателям приходилось с риском для жизни доставлять им продукты питания и воду, для этого задействовали шесть вертолетов, которые в том числе совершали рейсы во время тумана.
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РоссияВасилий ОрловЕвгений ЗиничевГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинАмурская областьОбщество
 
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