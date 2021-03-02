Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210302/youtube-1599582626.html
YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем
Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Это платформа для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:11
2021-03-02T13:11
наука
youtube
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_183:85:1200:657_1920x0_80_0_0_77c6c3869496559ef96e6cb1f124f1f6.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Это платформа для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena.Shorts напоминает главного популяризатора коротких роликов приложение TikTok — видео воспроизводится в портретном режиме, а переключаться между роликами нужно свайпом вверх. Чтобы попасть в раздел Shorts, запись должна быть короче одной минуты.Функция находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться среди пользователей видеосервиса в США. Однако с короткими роликами встречаются уже и российские пользователи — подобный контент отдельно выделяется в YouTube последние месяцы и получает дополнительный охват.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151920/38/1519203833_318:62:1135:675_1920x0_80_0_0_3f2603048f9acfe638536595809894ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, технологии

YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем

13:11 02.03.2021
 
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Это платформа для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena.
Shorts напоминает главного популяризатора коротких роликов приложение TikTok — видео воспроизводится в портретном режиме, а переключаться между роликами нужно свайпом вверх. Чтобы попасть в раздел Shorts, запись должна быть короче одной минуты.
Функция находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться среди пользователей видеосервиса в США. Однако с короткими роликами встречаются уже и российские пользователи — подобный контент отдельно выделяется в YouTube последние месяцы и получает дополнительный охват.
 
НаукаYouTubeТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:00Байден поздравил Горбачева с юбилеем
13:58В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
13:58На одной из стартовых площадок Байконура украли оборудование
13:55Лукашенко заявил, что в выборах сможет участвовать любой человек
13:53Производители мяса птицы и яиц договорились два месяца не повышать цены
13:52Лавров раскритиковал идею введения COVID-паспортов в ЕС
13:49Лавров прокомментировал сообщения о новых санкциях против России
13:42Лидер оппозиционной фракции Армении проведет консультации с премьером
13:40Миронов призвал приравнять коррупцию к госизмене
13:36Тихановская не разрабатывала планы захвата зданий, заявили в пресс-службе
13:34Россияне смогут получить результаты вакцинации от COVID-19 онлайн
13:33Посольство России требует найти вандалов, осквернивших танк под Нарвой
13:32Инфекционист посоветовал аллергикам привиться от COVID-19 до таяния снега
13:31Меркель поздравила Горбачева с юбилеем
13:31Мясников заявил о смертельной опасности гипертонического криза
13:30Минск и Москва должны спланировать действия в экономике, заявил Лукашенко
13:25Следствие попросило продлить арест Сафронову
13:22Лукашенко заявил о раскачивании ситуации в России и Белоруссии
13:21Глава МИД Британии назвал Горбачева великим государственным деятелем
13:20Под Нарвой вандалы осквернили памятный танк Т-34
Лента новостейМолния