https://ria.ru/20210302/youtube-1599582626.html

YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем

YouTube создал аналог TikTok, но пока он доступен не всем

Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Это платформа для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:11

2021-03-02T13:11

2021-03-02T13:11

наука

youtube

технологии

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Видеохостинг YouTube готовит новую функцию Shorts. Это платформа для коротких видеороликов, снятых в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena.Shorts напоминает главного популяризатора коротких роликов приложение TikTok — видео воспроизводится в портретном режиме, а переключаться между роликами нужно свайпом вверх. Чтобы попасть в раздел Shorts, запись должна быть короче одной минуты.Функция находится в стадии бета-тестирования, но уже начала распространяться среди пользователей видеосервиса в США. Однако с короткими роликами встречаются уже и российские пользователи — подобный контент отдельно выделяется в YouTube последние месяцы и получает дополнительный охват.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, технологии